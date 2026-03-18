“Toată lumea fotbalului râde”. Cine face prăpăd după ce Maroc a câștigat la masa verde AFCON? “Infantino se vede Trump”

Claude Le Roy, unul dintre cei mai cunoscuți selecționeri din fotbalul african, a luat o poziție fermă după ce Comisia de Apel a CAF a întors rezultatul de pe teren din finala AFCON 2025 și i-a acordat Marocului victoria la masa verde. Fostul antrenor de 78 de ani crede că decizia respectivă e una dubioasă și dă cu mult în spate fotbalul de pe continentul în cauză.

Fotbalul mondial a fost zguduit marți seara de vestea că Maroc a câștigat la masa verde Cupa Africii pe Națiuni, o decizie anunțată de Comisia de Apel a CAF la două luni distanța după finala extrem de controversată contra Senegalului. În ianuarie, “leii din Teranga” s-au impus cu 1-0 în ultimul act al turneului continental, la capătul unui meci în care la un moment dat, selecționerul Pape Thiaw a scos echipa de pe teren.

Claude Le Roy a luat la țintă pe toată lumea după ce Senegal a pierdut la masa verde AFCON 2025

După decizia luată de Comisia de Apel a CAF, au urmat numeroase reacții ale jucătorilor senegalezi, care s-au arătat stupefiați de ce se întâmplă. Nu doar fotbaliștii au venit cu mesaje, ci și un fost selecționer al “leilor din Teranga”, Claude Le Roy, care a pregătit naționala respectivă între 1990 și 1992.

Într-o intervenție pentru jurnaliștii din Franța, antrenorul i-a făcut praf pe Patrice Motseppe, președintele CAF, dar și pe Gianni Infantino, președintele FIFA, pe care l-a acuzat că se imaginează drept un Donald Trump. În plus, Le Roy nu s-a fert să spună că în spatele deciziei luate de Comisia de Apel se află și alte lucruri dubioase.

“Nu mi-am imaginat vreo secundă faptul că CAF ar merge atât de mult pe calea absurdității. Când vezi cum CAF este condusă de domnul (n.r. Patrice) Motseppe, care este un vasal al lui Gianni Infantino și care în mod clar voia să îi dea cupa Marocului de la bun început…