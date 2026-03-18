“Toată lumea fotbalului râde”. Cine face prăpăd după ce Maroc a câștigat la masa verde AFCON? “Infantino se vede Trump”

Andrei Nicolae Publicat: 18 martie 2026, 12:26

Gianni Infantino, la festivitatea de decernare a trofeului AFCON 2025 / Profimedia

Claude Le Roy, unul dintre cei mai cunoscuți selecționeri din fotbalul african, a luat o poziție fermă după ce Comisia de Apel a CAF a întors rezultatul de pe teren din finala AFCON 2025 și i-a acordat Marocului victoria la masa verde. Fostul antrenor de 78 de ani crede că decizia respectivă e una dubioasă și dă cu mult în spate fotbalul de pe continentul în cauză.

Fotbalul mondial a fost zguduit marți seara de vestea că Maroc a câștigat la masa verde Cupa Africii pe Națiuni, o decizie anunțată de Comisia de Apel a CAF la două luni distanța după finala extrem de controversată contra Senegalului. În ianuarie, “leii din Teranga” s-au impus cu 1-0 în ultimul act al turneului continental, la capătul unui meci în care la un moment dat, selecționerul Pape Thiaw a scos echipa de pe teren.

Claude Le Roy a luat la țintă pe toată lumea după ce Senegal a pierdut la masa verde AFCON 2025

După decizia luată de Comisia de Apel a CAF, au urmat numeroase reacții ale jucătorilor senegalezi, care s-au arătat stupefiați de ce se întâmplă. Nu doar fotbaliștii au venit cu mesaje, ci și un fost selecționer al “leilor din Teranga”, Claude Le Roy, care a pregătit naționala respectivă între 1990 și 1992.

Într-o intervenție pentru jurnaliștii din Franța, antrenorul i-a făcut praf pe Patrice Motseppe, președintele CAF, dar și pe Gianni Infantino, președintele FIFA, pe care l-a acuzat că se imaginează drept un Donald Trump. În plus, Le Roy nu s-a fert să spună că în spatele deciziei luate de Comisia de Apel se află și alte lucruri dubioase.

Nu mi-am imaginat vreo secundă faptul că CAF ar merge atât de mult pe calea absurdității. Când vezi cum CAF este condusă de domnul (n.r. Patrice) Motseppe, care este un vasal al lui Gianni Infantino și care în mod clar voia să îi dea cupa Marocului de la bun început…

Maoc a avut un turneu minunat și merita să câștige, dar în finală, Senegal a fost echipa mai bună. Nimeni nu își imagina că va auzi de o astfel de decizie la două luni distanță. De ani buni, toate deciziile de arbitraj au fost luate în batjocură de CAF.

Am vorbit deseori despre Infantino, care se vede drept un Trump al fotbalului african, care crede că are orice drept, că el conduce turneele finale. În Africa, crede că poate scăpa cu orice. În culise sunt multe afaceri dubioase.

Cred că această decizie, din păcate pentru acest continent pe care îl iubesc atât de mult, va face întreaga lume a fotbaluiui să râdă“, a spus fostul selecționer, potrivit lequipe.fr.

Momentul când o adolescentă dă peste un bărbat care mergea pe pista de biciclete. Ulterior, tânăra e pălmuităMomentul când o adolescentă dă peste un bărbat care mergea pe pista de biciclete. Ulterior, tânăra e pălmuită
Ca urmare a deciziei care zguduie fotbalul, Senegal a anunțat că va merge la TAS pentru a-și căuta dreptatea.

Ce s-a întâmplat mai exact în finala Cupei Africii pe Națiuni câștigată inițial de Senegal

Finala Cupei Africii a fost una incredibilă, cu mai multe momente ce au uimit lumea fotbalului. Mai întâi, senegalezii au ieşit de pe teren după un penalty pentru Maroc dictat în prelungirile timpului regulamentar, cu VAR, în condițiile în care cu câteva minute mai devreme “leii din Teranga” au avut un gol anulat.

După aproape 15 de minute, senegalezii s-au întors pe teren convinși de Sadio Mane, iar Brahim Diaz a executat penalty-ul într-un mod care i-a ridicat toată ţara în cap. Fără să pară că a înţeles importanţa momentului, Brahim Diaz a încercat o scăriţă, ratând lamentabil penalty-ul. Portarul senegalez, Mendy, a prins balonul fără emoţii.

În prelungiri, Senegal s-a impus cu un gol marcat de Pape Gueye, în minutul 94, cucerind pe teren titlul continental pentru a doua oară.

Trebuia anulat golul marcat de Claudiu Petrila, în Rapid - Dinamo 3-2?
Cum s-a scufundat remorcherul Rompetrol în Portul Midia şi ce se ştie despre marinarii dispăruţi
Gigi Becali, exploziv în ziua alegerilor de la FRF: „L-am votat pe Drăgan! Mergem la TAS!” Acuzaţii la adresa lui Burleanu: „Mi-a călcat demnitatea în picioare 12 ani”. Exclusiv
BREAKING NEWSRăzvan Burleanu a câștigat al patrulea mandat de președinte FRF. Cum au votat membrii
“Îmi vine să plâng!” Ilie Drăgan l-a făcut praf pe Răzvan Burleanu: “Comparăm cu ce se întâmplă în Iran! Dictatură”
Tragedie! Un fost jucător de la Steaua și Farul a murit în nava care s-a scufundat în Portul Midia
Scandal uriaş la alegerile FRF! Ilie Drăgan s-a revoltat şi e ţinut cu greu de bodyguarzi: “Ştiţi principiul votului secret?”
Răzvan Burleanu, discurs de aproape o oră la alegerile FRF: “Candidez nu doar pentru că statutul îmi permite”
VideoAdrian Mititelu nu s-a mai abţinut! A început să râdă în timp ce Răzvan Burleanu ţinea un discurs
1 Au fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan Burleanu 2 FCSB și Gigi Becali votează împotriva lui Răzvan Burleanu: “Trebuie să-i arăt ce înseamnă demnitate. Mergem la TAS” 3 Andrei Nicolescu, anunț important despre debutul lui George Pușcaș la Dinamo 4 Dan Petrescu a fost operat de urgenţă! Care este starea antrenorului 5 Fotbalistul de la FCSB a semnat în Liga 4 din România: “Un proiect unde se dorește performanță” 6 BREAKING NEWSDecizie uluitoare! Maroc a câştigat la masa verde Cupa Africii, după finala cu un scandal teribil cu Senegal!
Au fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan BurleanuAu fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan Burleanu
Schimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPFSchimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPF
S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”
Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2