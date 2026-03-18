Adrian Mititelu nu s-a mai abţinut! A început să râdă în timp ce Răzvan Burleanu ţinea un discurs

Adrian Mititelu, patronul celor de la FCU Craiova, este prezent la “Casa Fotbalului”, acolo unde au loc alegerile pentru preşedinţia FRF. Răzvan Burleanu, cel care este preşedinte încă din 2014, vrea să obţină un nou mandat. Adversarul său este Ilie Drăgan, candidat care a recunoscut că nu crede în şansele sale.

În ultimii ani, Adrian Mititelu a contestat legitimitatea conducerii FRF-ului şi a avut un discurs dur la adresa lui Răzvan Burleanu şi a celor care îl susţin pe cel care a condus federaţia în ultimii 12 ani.

Adrian Mititelu a început să râdă de Răzvan Burleanu, la alegerile FRF

La alegerile de miercuri, Adrian Mititelu s-a amuzat în timp ce Răzvan Burleanu enumera realizările sale din postura de preşedinte FRF:

“Noi oportunităţi pentru copii de a juca fotbal, creşterea veniturilor exclusiv din mediul privat, investiţii fără precedent din partea statului, dar şi servicii inovative de calitate, precum programele educaţionale sau digitalizarea”, sunt o parte din cuvintele lui Răzvan Burleanu care l-au amuzat pe Adrian Mititelu.

FCU Craiova, echipa patronată de Adrian Mititelu, a fost exclusă în luna septembrie din toate competiţiile. Decizia a fost luată după ce FCU Craiova fusese retrogradată în Liga 3 şi sancţionată cu 94 de puncte, din cauza problemelor financiare.