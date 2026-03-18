Zi de alegeri la FRF. Răzvan Burleanu, față în față cu un nou mandat de președinte. Toate candidaturile

Răzvan Burleanu candidează pentru un nou mandat de preşedinte al Federaţiei Române de Fotbal, la alegerile care au loc astăzi, la Casa Fotbalului, în cadrul Adunării Generale a FRF. Pentru postul de preşedinte au fost aprobate dosarele lui Răzvan Burleanu şi Ilie Drăgan, iar dosarul lui Sorin Răducanu a fost respins.
Update 10:45: La Casa Fotbalului au început să își facă apariția mai mulți conducători de cluburi. Dani Coman, Mihai Stoica, Iuliu Mureșan, Adrian Mititelu sau Gino Iorgulescu sunt doar câteva dintre personajele care au venit pentru alegerile de la FRF.
Răzvan Burleanu a fost ales prima dată în funcţia de preşedinte al FRF în 2014, la vârsta de 29 de ani. Plecat atunci din postura de outsider, principalul favorit fiind Gică Popescu, Burleanu a beneficiat din plin de condamnarea fostului internaţional în “Dosarul Transferurilor”, cu doar o zi înaintea alegerilor pentru funcţia de preşedinte al FRF.
Fostul preşedinte al Federaţiei Române de Minifotbal şi al celei europene a câştigat alegerile din 2014, învingându-l în turul doi pe fostul preşedinte al Comisiei Centrale a Arbitrilor, Vasile Avram. El a beneficiat atunci şi de ajutorul acordat de candidaţii Gheorghe Chivorchian şi Marcel Puşcaş, care i-au cedat voturile şi care au ocupat ulterior funcţii de conducere în federaţie.
Răzvan Burleanu a câştigat, la 18 aprilie 2018, un nou mandat de preşedinte al Federaţiei Române de Fotbal (FRF), după ce l-a învins încă din primul tur de scrutin pe principalul contracandidat, Ionuţ Lupescu. Burleanu a obţinut atunci 168 de voturi, iar membrul Generației de Aur 78 de voturi.
În aprilie 2022, Burleanu a fost ales de toţi cei 266 de membri prezenţi la Adunarea Generală de la Arena Naţională. El a fost unicul candidat.
Drăgan a candidat şi în 2018
Profesor de educaţie fizică şi antrenor de fotbal, Drăgan este implicat de ani buni în fotbalul juvenil din Bucureşti şi şi-a mai încercat norocul la conducerea FRF în 2018. În anul 2008 a fondat clubul de juniori „3 Kids Sport”, proiect prin a format numeroşi copii şi juniori.
El şi-a depus candidatura la şefia FRF şi în anul 2018. Atunci, Drăgan nu a obţinut niciun vot.
Toate candidaturile pentru funcțiile de conducere ale FRF
Președinte al FRF
- Răzvan Burleanu
- Ilie Drăgan
Vicepreședinte al FRF, reprezentant al fotbalului amator
- Octavian Goga
- Cristian Petrean
Reprezentanți ai cluburilor din Liga 1
- Valeriu Argăseală (FCSB)
- Alexandru Meszar (UTA Arad)
- Andrei Nicolescu (Dinamo)
Reprezentanți ai cluburilor din Liga a 2-a
- Bogdan Bălănescu (FC Voluntari)
- Cristian Tănase (Concordia Chiajna)
Reprezentanți ai cluburilor din Liga a 3-a
- Mihai Dăscălescu (Alba Iulia)
- Florea Spînu (CSO Filiași)
Reprezentant al cluburilor de fotbal cu activitate de juniori
- Cătălin Cighir
- Ilie Drăgan
Reprezentant al cluburilor de fotbal feminin
- Alin Ciobanu
Reprezentant al cluburilor de fotbal în sală
- Cristian Vornicu
- Auraș Brașoveanu
