Donald Trump a şocat pe toată lumea când a vorbit despre Iran: "Nu-mi pasă deloc" - Antena Sport

Donald Trump a şocat pe toată lumea când a vorbit despre Iran: “Nu-mi pasă deloc”

Dan Roșu Publicat: 4 martie 2026, 8:18

Donald Trump, în timpul unui eveniment - Profimedia Images

În timp ce Cupa Mondială din 2026 va începe peste 100 de zile în Statele Unite, Mexic şi Canada, Iranul ar putea boicota competiţia din cauza războiului declanşat de Statele Unite şi Israel. Un boicot de care Donald Trump nu-i pasă.

„Nu-mi pasă deloc”, a asigurat preşedintele american pentru media Politico . Apoi a adăugat: „Cred că Iranul este o ţară foarte greu bătută. Sunt la capătul puterilor.”

Cu câteva zile înainte de declaraţiile lui Donald Trump, preşedintele Federaţiei Iraniene de Fotbal, Mehdi Taj, a declarat la televiziunea naţională că „după acest atac al Statelor Unite, este puţin probabil să putem lua în considerare Cupa Mondială.”

O astfel de decizie nu este însă luată în considerare de FIFA, care se străduieşte de mult timp să evite amestecul geopoliticii cu Cupa Mondială, dar care refuză pentru moment să comenteze. Mattias Grafström, secretarul general al FIFA, a indicat totuşi că a „organizat o reuniune” sâmbătă. „Este prematur să comentăm în detaliu, dar vom urmări îndeaproape evoluţia situaţiei în toate domeniile din întreaga lume”, a adăugat el.

Deşi nu se ştie încă dacă Iranul va pleca în America pentru a participa la Cupa Mondială din această vară (11 iunie – 19 iulie 2026), iranienii trebuie să dispute cele trei meciuri din Grupa G în Statele Unite. Mai întâi împotriva Noii Zeelande pe 15 iunie, apoi împotriva Belgiei pe 21 iunie la Los Angeles şi împotriva Egiptului pe 26 iunie la Seattle. Un meci denumit, de altfel, „meciul mândriei” în sprijinul comunităţii LGBTQIA+, care a stârnit controverse.

