Cum se va pilota în Australia? Analiza lui Adrian Georgescu - Antena Sport

Prevederile din noul regulament al Formulei 1 vor fi testate în acest weekend pe o pistă dură de încercare.

Acum două săptămâni, la testele din Bahrain, Oscar Piastri spunea: ”Pe unele circuite nu trebuie să faci mult super-clipping sau Lift&Coast, în timp ce la Melbourne, dacă nu ai vrea să faci asta deloc, ai rămâne fără energie foarte, foarte repede.”

Un traseu care cere pilotaj adaptat

Caracteristicile circuitului din Melbourne sunt unice. Aproape 70% din tură e parcursă la viteză maximă. Și în anii trecuți, mașinile cu efect de sol au avut o medie de peste 250 km/h în calificări. Acest fapt îl face unul dintre cele mai exigente circuite din punct de vedere al gestionării energiei. Circuitul are secțiuni de mare viteză. În patru zone mașinile depășesc 300 km/h. Oferă însă oportunități limitate de frânare, care sunt cruciale pentru recuperarea energiei.

FIA a autorizat utilizarea aerodinamicii active în cinci zone, cu unul mai mult decât anul trecut, pentru a ajuta la gestionarea acestor provocări. Cu toate acestea, zonele de frânare limitate înseamnă că piloții vor trebui să ridice destul de mult piciorul de pe accelerație pentru a economisi energie.