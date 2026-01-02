Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Andrei Pandele, fost jucător al FCSB, a semnat în Liga 2! - Antena Sport

Home | Fotbal | Andrei Pandele, fost jucător al FCSB, a semnat în Liga 2!

Andrei Pandele, fost jucător al FCSB, a semnat în Liga 2!

Radu Constantin Publicat: 2 ianuarie 2026, 16:28

Comentarii
Andrei Pandele, fost jucător al FCSB, a semnat în Liga 2!

Andrei Pandele, în tricoul FCSB-ului / Profimediaimages

Mijlocaşul central Andrei Pandele (22 de ani) a semnat cu Chindia Târgovişte, din Liga 2.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Format de FCSB, Pandele a plecat de la campioana României în septembrie 2024 la FC Voluntari.

”Bine ai venit, Andrei Pandele! Ne bucurăm să anunţăm primul transfer din 2026. Andrei Pandele a semnat un contract pentru 2 ani şi jumătate cu Chindia Târgovişte. Îi dorim mult succes la Târgovişte!”, a fost anunțul oficial.

Andrei Pandele a adunat 11 partide în tricoul lui FCSB. El a fost împrumutat de bucureșteni la mai mult formații, Metaloglobus sau Unirea Buzău.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi FCSB, până la urmă, să prindă primăvara europeană?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cu cât s-a trezit un bucureștean că are de plătit pentru impozitul unui apartament cu 3 camere în Sectorul 6
Observator
Cu cât s-a trezit un bucureștean că are de plătit pentru impozitul unui apartament cu 3 camere în Sectorul 6
Prima mutare rezolvată în Giulești: Rapid s-a înțeles cu Daniel Paraschiv de la Oviedo! Care sunt detaliile contractului. Exclusiv
Fanatik.ro
Prima mutare rezolvată în Giulești: Rapid s-a înțeles cu Daniel Paraschiv de la Oviedo! Care sunt detaliile contractului. Exclusiv
18:40
Când debutează Louis Munteanu în tricoul lui DC United? Câte meciuri poate juca până la barajul Turcia – România
18:35
Transfer de top pentru SCM Rm. Vâlcea – interul stânga Emilie Arntzen
18:06
Supercomputerul a decis! Ce șanse are Cristi Chivu să câștige titlul cu Inter în Serie A
18:03
Primul transfer rezolvat de Rapid. Cu ce atacant din Spania a bătut palma Șucu!
17:39
Florin Tănase, dezvăluire despre cel mai dificil moment din 2025: “Mai jos de atât nu se poate”
17:35
Fotbalistul de 10 milioane de euro al lui Gigi Becali se plânge că i-a fost distrusă cariera la FCSB
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVCristi Borcea, dezvăluire uluitoare. Câți porci a tăiat de Crăciun pentru el și familia lui 2 Primul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSB 3 Primul transfer din 2026 pentru Dinamo! “Câinii” l-au convins să semneze pe un cunoscut jucător român din Liga 1 4 Gică Hagi taie în carne vie la Farul Constanța. Ce jucători dă afară 5 Atacant de două milioane de euro pentru Costel Gâlcă! Are 15 goluri în 19 meciuri jucate 6 Încă o lovitură pentru Neluțu Varga! Cine pleacă pe bani mulți de la CFR, după Louis Munteanu
Citește și
Cele mai citite
Gică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea CraiovaGică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea Craiova
Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!
Stațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine”Stațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine”
Cristi Borcea, dezvăluire uluitoare. Câți porci a tăiat de Crăciun pentru el și familia luiCristi Borcea, dezvăluire uluitoare. Câți porci a tăiat de Crăciun pentru el și familia lui