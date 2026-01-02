Andrei Pandele, fost jucător al FCSB, a semnat în Liga 2! - Antena Sport

Mijlocaşul central Andrei Pandele (22 de ani) a semnat cu Chindia Târgovişte, din Liga 2.

Format de FCSB, Pandele a plecat de la campioana României în septembrie 2024 la FC Voluntari.

”Bine ai venit, Andrei Pandele! Ne bucurăm să anunţăm primul transfer din 2026. Andrei Pandele a semnat un contract pentru 2 ani şi jumătate cu Chindia Târgovişte. Îi dorim mult succes la Târgovişte!”, a fost anunțul oficial.

Andrei Pandele a adunat 11 partide în tricoul lui FCSB. El a fost împrumutat de bucureșteni la mai mult formații, Metaloglobus sau Unirea Buzău.