Kyros Vassaras, lovit din toate părțile! Adrian Porumboiu, atac fără menajamente la adresa șefului CCA - Antena Sport

Nume grele din fotbalul românesc l-au luat la țintă pe șeful Comisiei Centrale a Arbitrilor. Kyros Vassaras a venit luni cu explicații pentru fazele controversate din Farul Constanța – CFR Cluj, însă acestea nu au fost considerate pertinente de către nimeni.

Ciprian Marica și Gică Popescu au avut un discurs dur la adresa acestuia, iar acum a venit rândul lui Adrian Porumboiu să îl critice pe omul care conduce arbitrajul românesc.

Adrian Porumboiu l-a făcut praf pe Kyros Vassaras

Problemele de arbitraj au făcut furori în ultima perioadă în fotbalul românesc, iar Farul și CFR Cluj au ieșit în evidență în ultimele două etape. Constănțenii au fost dezavantajați la ultimele două jocuri, în timp ce Clujul a „beneficiat” de mai multe erori făcute de cavalerii fluierului.

Adrian Porumboiu a lansat un atac fără menajamente la adresa președintelui Comisiei Centrale a Arbitrilor, fiind uluit de explicațiile acestuia pentru fazele controversate de la Ovidiu.

„Mi se par halucinante explicațiile lui Vassaras, ca fost arbitru internațional și președinte CCA. Nu poate să existe o altă decizie decât penalty la lovitura pe care fundașul CFR-ului i-a aplicat-o atacatului de la Farul, care a lovit primul cu capul.