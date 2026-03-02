Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gata! Cu ce echipă semnează Ionuț Chirilă - Antena Sport

Home | Fotbal | Gata! Cu ce echipă semnează Ionuț Chirilă

Gata! Cu ce echipă semnează Ionuț Chirilă

Radu Constantin Publicat: 2 martie 2026, 21:01

Comentarii
Gata! Cu ce echipă semnează Ionuț Chirilă

Ionuț Chirilă, la conferinţa de presă / Captură Facebook Academica Clinceni

Florin Bratu (46 de ani) este noul antrenor de la Metaloglobus, după ce echipa din București a renunțat la Mihai Teja (47 de ani). Negocierile se blocaseră la un moment dat, dar spre seară s-a ajuns la un acord între toate părțile.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În locul lui Florin Bratu la CS Dinamo se pregăteşte o mutare surpriză! Conform Golazo, CS Dinamo s-a orientat către un antrenor care nu a mai activat de patru ani, Ionuț Chirilă, care are şanse mari să semneze.

Şi Florin Prunea a declarat recent că Ionuţ Chirilă este aproape să semneze cu un club din Liga 2.

”Chirilă e aproape de a semna cu o echipă din România. Dar nu pot să vă zic cu cine. E din Liga 2. Eu așa știu. Mi-a cerut referințe despre el. Am spus-o tot timpul. Avea el altele, dar de muncit, nu aveam ce să îi reproșez. Eu i-am spus: “Muncește, dar frână la anumite lucruri. Trebuie să stai lângă el”. El muncește. De dimineața până seara era pe teren”, a spus Prunea recent, potrivit iamsport.ro.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va prinde FCSB Conference League la finalul sezonului?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Elevii din Focşani blocaţi de război în Dubai au mers în "vacanţă la schi"
Observator
Elevii din Focşani blocaţi de război în Dubai au mers în "vacanţă la schi"
Minerul rănit în accidentul de la Livezeni, obligat să returneze banii pentru concediul medical? Controversă după accidentul de muncă soldat cu arsuri grave
Fanatik.ro
Minerul rănit în accidentul de la Livezeni, obligat să returneze banii pentru concediul medical? Controversă după accidentul de muncă soldat cu arsuri grave
21:55
Alex Dobre, cu gândul la titlu după victoria de la Slobozia: „Când tragem linie la sfârșit, sper să fim campioni”
21:32
Fostul selecţioner al României îl face praf pe Coelho: “Pe mine nu m-a dat pe spate, echipa e opera lui Mirel Rădoi”
21:27
Unirea Slobozia – Rapid 1-2. Giuleștenii își consolidează locul al doilea
21:12
VideoNaţionala de fotbal feminin speră şi ea să se califice la Campionatul Mondial, ca şi cea a băieţilor
20:54
VideoJurnal Antena Sport | Un puşti din România vrea să ajungă la Barcelona şi să-i calce pe urme lui Pedri
20:47
Kyros Vassaras, lovit din toate părțile! Adrian Porumboiu, atac fără menajamente la adresa șefului CCA
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali, decizie radicală după ce FCSB a ratat play-off-ul: “E ultima zi” 2 Gigi Becali le-a decis viitorul lui Charalambous și Pintilii după ce FCSB a ratat play-off-ul 3 Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut” 4 Kyros Vassaras a dat verdictul, după fazele controversate din Farul – CFR Cluj 1-2. Discuţiile din camera VAR, publicate 5 BREAKING NEWSE oficial! FCSB, OUT din lupta pentru play-off după Dinamo – FC Argeș 0-1. Campioana va juca în play-out 6 Miza play-out-ului pentru FCSB! Cum mai poate ajunge campioana în Europa, după ce a ratat play-off-ul
Citește și
Cele mai citite
Gică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românescGică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românesc
Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţeBlaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe
Transfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficialTransfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficial
Gigi Becali, decizie radicală după ce FCSB a ratat play-off-ul: “E ultima zi”Gigi Becali, decizie radicală după ce FCSB a ratat play-off-ul: “E ultima zi”