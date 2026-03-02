Gata! Cu ce echipă semnează Ionuț Chirilă - Antena Sport

Florin Bratu (46 de ani) este noul antrenor de la Metaloglobus, după ce echipa din București a renunțat la Mihai Teja (47 de ani). Negocierile se blocaseră la un moment dat, dar spre seară s-a ajuns la un acord între toate părțile.

În locul lui Florin Bratu la CS Dinamo se pregăteşte o mutare surpriză! Conform Golazo, CS Dinamo s-a orientat către un antrenor care nu a mai activat de patru ani, Ionuț Chirilă, care are şanse mari să semneze.

Şi Florin Prunea a declarat recent că Ionuţ Chirilă este aproape să semneze cu un club din Liga 2.

”Chirilă e aproape de a semna cu o echipă din România. Dar nu pot să vă zic cu cine. E din Liga 2. Eu așa știu. Mi-a cerut referințe despre el. Am spus-o tot timpul. Avea el altele, dar de muncit, nu aveam ce să îi reproșez. Eu i-am spus: “Muncește, dar frână la anumite lucruri. Trebuie să stai lângă el”. El muncește. De dimineața până seara era pe teren”, a spus Prunea recent, potrivit iamsport.ro.