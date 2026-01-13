Anunţul lui Jurgen Klopp despre posibila numire la Real Madrid, după ce Xabi Alonso a fost dat afară - Antena Sport

Antrenorul german Jurgen Klopp a dezminţit zvonurile conform cărora ar reveni pe banca tehnică pentru a-l înlocui pe Xabi Alonso la echipa de fotbal Real Madrid.

”Desigur, asta nu are nicio legătură cu mine şi nu a declanşat nimic în mine”, a declarat germanul pentru postul de televiziune austriac Servus TV, într-un interviu.

Jurgen Klopp nu o preia pe Real Madrid, după demiterea lui Xabi Alonso

Xabi Alonso s-a despărţit amiabil de Real Madrid luni, la mai puţin de opt luni după ce a preluat postul. Klopp a spus că a primit multe mesaje, ”dar nu de la Madrid” şi a adăugat că a fost ”foarte surprins” de veste.

Situaţia arată că există din ce în ce mai puţin timp pentru dezvoltare în fotbalul profesionist, a spus Klopp, şi că ”aşteptările de la Real sunt în mod natural uriaşe”.

”Îmi pare foarte rău pentru el, pentru că eu cred că este un antrenor grozav şi bineînţeles că va merge mai departe. Dar acela era clubul lui şi cred că Real Madrid este destinaţia finală pentru majoritatea antrenorilor. Odată ce eşti acolo, vrei să rămâi acolo”, a adăugat Klopp, care a preluat la 1 ianuarie 2025 funcţia de şef al Departamentului global pentru fotbal în cadrul Red Bull, fiind însărcinat cu monitorizarea activităţii cluburilor aflate în portofoliul grupului austriac.