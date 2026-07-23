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Anunţul oficial al Federaţiei Franceze de Fotbal: când va fi prezentat Zinedine Zidane

Dan Roșu Publicat: 23 iulie 2026, 12:53

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Anunţul oficial al Federaţiei Franceze de Fotbal: când va fi prezentat Zinedine Zidane

Zinedine Zidane, în timpul unui eveniment - Getty Images

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Federaţia franceză de fotbal (FFF) va organiza o conferinţă de presă marţi, 28 iulie, la ora 11:00 (12:00 ora României) pentru a-l prezenta presei pe „viitorul selecţioner al echipei Franţei”, a anunţat organizaţia într-un comunicat difuzat joi, informează AFP.

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Zinedine Zidane, al cărui nume nu a fost menţionat de FFF, este marele favorit să-i succeadă lui Didier Deschamps la conducerea Les Bleus.

Zinedine Zidane va fi noul selecţioner al Franţei

Fostul internaţional francez, în vârstă de 54 de ani, nu a mai activat ca antrenor începând din 2021, când s-a despărţit de echipa spaniolă Real Madrid, cu care a câştigat două titluri în La Liga şi trei Ligi ale Campionilor, între alte trofee.

Didier Deschamps, coechipier cu Zidane în selecţionata Franţei care a câştigat Cupa Mondială în 1998, pe teren propriu, a reuşit această performanţă şi ca selecţioner al Les Bleus, în 2018, la turneul final din Rusia.

Sub conducerea lui Deschamps, Franţa a mai disputat o finală de Cupă Mondială, în anul 2022, în Qatar, pierdută în faţa Argentinei. La recentul turneu final din America de Nord, francezii s-au clasat pe locul al patrulea după ce au fost învinşi în semifinale cu 2-0 de Spania, noua campioană a lumii, înainte de a pierde şi meciul pentru locul 3 cu Anglia (4-6).

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