Asalt românesc în Campionatul European de Raliuri, în Polonia. Simone Tempestini conduce legiunea tricoloră

Nu mai puțin de cinci echipaje românești vor concura în weekend în următoarea etapă a Campionatului European de Raliuri, care va avea loc pe asfaltul din Polonia. Marea speranță tricoloră rămâne Simone Tempestini, care, în ultimii ani, s-a clasat constant în Top 10 în competiția continentală.

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La două săptămâni după victoria spectaculoasă de pe macadamul de la Raliul Sibiului, campionul revine pe asfalt, în Campionatul European, într-una dintre etapele sale preferate. În ultimii trei ani, Tempestini s-a clasat constant în partea superioară a clasamentului, reușind anul trecut să încheie pe locul 6.

Asalt românesc în Campionatul European de Raliuri

La volanul modelului Škoda Fabia RS Rally2, pilotul de la Napoca Rally Academy va face echipaj cu Francesca Maior, alături de care a concurat și în precedentele două etape ale Campionatului European, desfășurate în Suedia și Italia.

„Va fi o cursă interesantă, iar acum se anunță o concurență acerbă în fruntea clasamentului. Sunt nerăbdător să luăm startul. Evident că îmi doresc să acumulez cât mai multe puncte, atât pentru mine, cât și pentru echipă, deoarece trebuie să ne apărăm titlul de anul trecut”, a declarat Tempestini.

După primele trei etape, Tempestini se află pe locul 13 în clasamentul general, cu 21 de puncte, la numai nouă puncte de podium. Echipa sa, MRF Tyres, conduce detașat clasamentul, cu 89 de puncte.