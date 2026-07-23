Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Thomas Muller, dezvăluiri despre „relaţia” dintre Lionel Messi şi arbitri: „Ajută-ne un pic, suntem conduşi!”

Thomas Muller, dezvăluiri despre „relaţia” dintre Lionel Messi şi arbitri: „Ajută-ne un pic, suntem conduşi!”

Dan Roșu Publicat: 23 iulie 2026, 13:32

Comentarii
Thomas Muller, dezvăluiri despre „relaţia dintre Lionel Messi şi arbitri: „Ajută-ne un pic, suntem conduşi!

Lionel Messi şi Thomas Muller - Getty Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

De-a lungul Campionatului Mondial 2026 au existat mai multe voci ale fotbalului care au susţinut că Argentina ar fi fost avantajată de arbitraj, în drumul ei spre finala pierdută cu Spania, 0-2.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pe de altă parte, Thomas Muller susţine că simpla prezenţă a lui Lionel Messi pe teren îi influenţează pe arbitri să ia decizii pro-Argentina şi a dat exemplu un moment care l-a avut în prim-plan pe căpitanul sud-americanilor.

Thomas Muller, dezvăluiri despre „relaţia” dintre Lionel Messi şi arbitri

Fostul jucător al lui Bayern şi al naţionalei Germaniei, a vorbit deschis despre acest moment, care a venit într-un sfert de finală câştigat de nemţi cu 4-0 în faţa Argentinei lui Messi şi Maradona, în 2006.

„O conduceam pe Argentina şi Lionel Messi stătea lângă mine. Mingea a sărit dubios din teren şi m-a lovit în mână, care se afla în poziţie normală, pe lângă corp.

Arbitrul mi-a arătat imediat cartonaşul galben şi eu cred că asta s-a întâmplat doar pentru că Messi se afla lângă mine. Am simţit că Messi s-a uitat la el ca şi cum i-ar fi spus `suntem conduşi cu 2-0, ajută-ne un pic, te rog!`”, a spus Muller.

Reclamă
Reclamă

Nemţii s-au impus în acel sfert de finală cu 4-0, dar au fost eliminaţi la rândul lor de Spania, în semifinale, cu 1-0.

Cifrele lui Lionel Messi la World Cup 2026

Lionel Messi (39 de ani) a fost acuzat de mulţi fani ai fotbalului că a avut prea multe perioade considerate „moarte” în timpul meciurilor de la Campionatul Mondial, în care starul Argentinei a mers pe teren.

Scandal în STB. O femeie a tras de păr şi a bătut o controloare după ce a fost prinsă fără bilet de călătorieScandal în STB. O femeie a tras de păr şi a bătut o controloare după ce a fost prinsă fără bilet de călătorie
Reclamă

Aceasta a fost tactica aleasă de Messi şi Scaloni pentru a scoate maximum de la jucătorul lui Inter Miami şi ea a dat roade, chiar dacă ceilalţi fotbalişti au fost nevoiţi să facă un efort fizic uriaş.

Pe lângă cele 8 goluri şi 4 assisturi pe care şi le-a trecut în cont, Messi a fost pe primul loc la anumite statistici importante generate de specialiştii de la Sofascore Football. El a avut în primul rând un xA (Expected Assists) de 3.94, dar şi cele mai multe şanse uriaşe produse (8).

Lionel Messi a oferit cele mai multe pase cheie, 26, trimiţând şi cele mai multe pase în careul advers (81). Messi e cel care a reuşit cele mai multe driblinguri la Mondial (28), dar şi cel care a câştigat cele mai multe dueluri (60). De asemenea, el a fost şi cel mai faultat jucător (20).

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga Balonul de Aur 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Valuri de 3 metri pe litoral şi steag roşu arborat. În ce staţiuni nu au voie să intre în mare turiştii
Observator
Valuri de 3 metri pe litoral şi steag roşu arborat. În ce staţiuni nu au voie să intre în mare turiştii
Ce cadou a primit Sorana Cîrstea de la Dan Șucu! Vedeta WTA este îndrăgostită de Rapid: ”Știe foarte bine imnul”
Fanatik.ro
Ce cadou a primit Sorana Cîrstea de la Dan Șucu! Vedeta WTA este îndrăgostită de Rapid: ”Știe foarte bine imnul”
15:28

Pleacă în Turcia. Transfer de 1,7 milioane de euro la Rapid!
15:22

Uluitor! Câte echipe din Liga a 2-a nu au drept de promovare în Liga 1. Lista completă
15:09

Se face ultimul transfer la FCSB. Anunţul lui Mihai Stoica: „Este singura țintă”
14:48

Fosta lideră mondială în tenis, rămasă fără 60.000.000 de dolari din cauza iubitului: „M-am îndrăgostit orbește”
14:28

Radu Drăgușin nu i-a convins pe italieni după debutul la Fiorentina: „Pare să fi fost pe teren doar pentru asta”
14:09

Mircea Rednic, mărturisire tulburătoare despre George Blay. Ce au vorbit ultima dată la telefon
Vezi toate știrile
1 Lovitură de teatru: Lionel Messi, desemnat cel mai bun jucător de la Campionatul Mondial 2 Reacţia lui Gigi Becali după ce s-a spus că plăteşte 1,5 milioane de euro pentru transferul lui Denis Drăguș 3 FCSB a prezentat oficial al doilea transfer al zilei! Lovitură după lovitură în mercato pentru roş-albaştri 4 Gicu Grozav a semnat! Destinaţie surpriză a fostului jucător de la Petrolul Ploieşti 5 Veste mare pentru FCSB venită din Turcia despre Denis Drăguş 6 Cu ce echipă semnează Baba Alhassan. Destinaţie surpriză
Citește și
Cele mai citite
Decizia luată de FIFA după scandalul făcut de argentinieni în finala Cupei MondialeDecizia luată de FIFA după scandalul făcut de argentinieni în finala Cupei Mondiale
Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – FC Argeş 2-0: „E fricos, ce să faci cu el? Nu poate”Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – FC Argeş 2-0: „E fricos, ce să faci cu el? Nu poate”
Cum s-a despărţit Simona Halep de iubit printr-un SMS. Tatăl ei a intervenit: „Nu i-a picat bine…”Cum s-a despărţit Simona Halep de iubit printr-un SMS. Tatăl ei a intervenit: „Nu i-a picat bine…”
Lovitură de teatru: Lionel Messi, desemnat cel mai bun jucător de la Campionatul MondialLovitură de teatru: Lionel Messi, desemnat cel mai bun jucător de la Campionatul Mondial