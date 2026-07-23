Thomas Muller, dezvăluiri despre „relaţia” dintre Lionel Messi şi arbitri: „Ajută-ne un pic, suntem conduşi!”

De-a lungul Campionatului Mondial 2026 au existat mai multe voci ale fotbalului care au susţinut că Argentina ar fi fost avantajată de arbitraj, în drumul ei spre finala pierdută cu Spania, 0-2.
Pe de altă parte, Thomas Muller susţine că simpla prezenţă a lui Lionel Messi pe teren îi influenţează pe arbitri să ia decizii pro-Argentina şi a dat exemplu un moment care l-a avut în prim-plan pe căpitanul sud-americanilor.
Thomas Muller, dezvăluiri despre „relaţia” dintre Lionel Messi şi arbitri
Fostul jucător al lui Bayern şi al naţionalei Germaniei, a vorbit deschis despre acest moment, care a venit într-un sfert de finală câştigat de nemţi cu 4-0 în faţa Argentinei lui Messi şi Maradona, în 2006.
„O conduceam pe Argentina şi Lionel Messi stătea lângă mine. Mingea a sărit dubios din teren şi m-a lovit în mână, care se afla în poziţie normală, pe lângă corp.
Arbitrul mi-a arătat imediat cartonaşul galben şi eu cred că asta s-a întâmplat doar pentru că Messi se afla lângă mine. Am simţit că Messi s-a uitat la el ca şi cum i-ar fi spus `suntem conduşi cu 2-0, ajută-ne un pic, te rog!`”, a spus Muller.
🚨🗣 Thomas Müller speaks about referees favoring Messi:
„We were already leading against Argentina, and Lionel Messi was standing right next to me.
The ball bounced off the ground and then hit my hand, which was in this position.
The referee immediately showed me a yellow…
— 𝐓𝐌 (@TouchmineX) July 22, 2026
Nemţii s-au impus în acel sfert de finală cu 4-0, dar au fost eliminaţi la rândul lor de Spania, în semifinale, cu 1-0.
Cifrele lui Lionel Messi la World Cup 2026
Lionel Messi (39 de ani) a fost acuzat de mulţi fani ai fotbalului că a avut prea multe perioade considerate „moarte” în timpul meciurilor de la Campionatul Mondial, în care starul Argentinei a mers pe teren.
Aceasta a fost tactica aleasă de Messi şi Scaloni pentru a scoate maximum de la jucătorul lui Inter Miami şi ea a dat roade, chiar dacă ceilalţi fotbalişti au fost nevoiţi să facă un efort fizic uriaş.
Pe lângă cele 8 goluri şi 4 assisturi pe care şi le-a trecut în cont, Messi a fost pe primul loc la anumite statistici importante generate de specialiştii de la Sofascore Football. El a avut în primul rând un xA (Expected Assists) de 3.94, dar şi cele mai multe şanse uriaşe produse (8).
Lionel Messi a oferit cele mai multe pase cheie, 26, trimiţând şi cele mai multe pase în careul advers (81). Messi e cel care a reuşit cele mai multe driblinguri la Mondial (28), dar şi cel care a câştigat cele mai multe dueluri (60). De asemenea, el a fost şi cel mai faultat jucător (20).
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