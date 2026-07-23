Thomas Muller, dezvăluiri despre „relaţia” dintre Lionel Messi şi arbitri: „Ajută-ne un pic, suntem conduşi!”

De-a lungul Campionatului Mondial 2026 au existat mai multe voci ale fotbalului care au susţinut că Argentina ar fi fost avantajată de arbitraj, în drumul ei spre finala pierdută cu Spania, 0-2.

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Pe de altă parte, Thomas Muller susţine că simpla prezenţă a lui Lionel Messi pe teren îi influenţează pe arbitri să ia decizii pro-Argentina şi a dat exemplu un moment care l-a avut în prim-plan pe căpitanul sud-americanilor.

Thomas Muller, dezvăluiri despre „relaţia” dintre Lionel Messi şi arbitri

Fostul jucător al lui Bayern şi al naţionalei Germaniei, a vorbit deschis despre acest moment, care a venit într-un sfert de finală câştigat de nemţi cu 4-0 în faţa Argentinei lui Messi şi Maradona, în 2006.

„O conduceam pe Argentina şi Lionel Messi stătea lângă mine. Mingea a sărit dubios din teren şi m-a lovit în mână, care se afla în poziţie normală, pe lângă corp.

Arbitrul mi-a arătat imediat cartonaşul galben şi eu cred că asta s-a întâmplat doar pentru că Messi se afla lângă mine. Am simţit că Messi s-a uitat la el ca şi cum i-ar fi spus `suntem conduşi cu 2-0, ajută-ne un pic, te rog!`”, a spus Muller.