Zinedine Zidane a semnat și e noul selecționer al Franței. Anunțul momentului, după Campionatul Mondial

Zinedine Zidane (54 de ani) este noul selecționer al Franței. Antrenorul revine pe bancă și îl va înlocui pe Didier Deschamps, după Campionatul Mondial.

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Franța a fost eliminată de Spania în semifinalele turneului final, ibericii cucerind titlul mondial ulterior, după finala cu Argentina. Didier Deschamps a decis astfel să plece de la cârma naționalei franceze după 14 ani, în urma eșecului cu 0-2 cu Furia Roja.

Zinedine Zidane a semnat și e noul selecționer al Franței

Fabrizio Romano a confirmat faptul că Zinedine Zidane a semnat cu Federația Franceză un contract valabil până în 2030. Acesta urmează să fie prezentat oficial în următoarele zile.

„Zizou” îi va pregăti pe francezi, pentru început, în Liga Națiunilor. Franța se va duela, din toamnă, cu Turcia, Belgia și Italia, în grupa din Liga A.

Ulterior, Zidane va avea ca obiectiv calificarea naționalei la EURO 2028, turneu ce va fi găzduit de Regatul Unit și Irlanda. Doi ani mai târziu, fostul internațional va avea ca sarcină să-i ducă pe francezi și la Campionatul Mondial, care se va vedea live în Universul Antena.