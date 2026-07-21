Zinedine Zidane a semnat și e noul selecționer al Franței. Anunțul momentului, după Campionatul Mondial

Zinedine Zidane (54 de ani) este noul selecționer al Franței. Antrenorul revine pe bancă și îl va înlocui pe Didier Deschamps, după Campionatul Mondial.
Franța a fost eliminată de Spania în semifinalele turneului final, ibericii cucerind titlul mondial ulterior, după finala cu Argentina. Didier Deschamps a decis astfel să plece de la cârma naționalei franceze după 14 ani, în urma eșecului cu 0-2 cu Furia Roja.
Zinedine Zidane a semnat și e noul selecționer al Franței
Fabrizio Romano a confirmat faptul că Zinedine Zidane a semnat cu Federația Franceză un contract valabil până în 2030. Acesta urmează să fie prezentat oficial în următoarele zile.
„Zizou” îi va pregăti pe francezi, pentru început, în Liga Națiunilor. Franța se va duela, din toamnă, cu Turcia, Belgia și Italia, în grupa din Liga A.
Ulterior, Zidane va avea ca obiectiv calificarea naționalei la EURO 2028, turneu ce va fi găzduit de Regatul Unit și Irlanda. Doi ani mai târziu, fostul internațional va avea ca sarcină să-i ducă pe francezi și la Campionatul Mondial, care se va vedea live în Universul Antena.
Zinedine Zidane a acceptat, în cele din urmă, să preia naționala Franței, el fiind în tatonări cu oficialii francezi încă din 2022, după Mondialul din Qatar. Antrenorul era liber de contract din vara lui 2021, după ce și-a încheiat al doilea mandat pe banca lui Real Madrid.
Cât priveşte salariul lui, Zidane va primi 300 de mii de euro pe lună din partea Federației Franceze de Fotbal, adică 3,6 milioane de euro anual. Asta înseamnă că va încasa cu 200.000 de euro mai puţin decât predecesorul său, Didier Deschamps.
Zinedine Zidane are un palmares impresionant și ca antrenor. Pe banca celor de la Real Madrid, singura echipă antrenată în carieră, a triumfat de trei ori la rând în Champions League, între 2016 și 2018, cucerind și două Supercupe ale Europei, două titluri în Spania și două Supercupe ale Spaniei.
Ca jucător, Zinedine Zidane a scris istorie pentru Franța, cucerind titlul mondial în 1998, și cel european în 2000. În 1998, „Zizou” cucerea Balonul de Aur, pe vremea când evolua pentru Juventus, echipă alături de care a cucerit două titluri și o Supercupă a Europei, printre altele. Cu Real Madrid, el a triumfat în Champions League în 2002, trecându-și în palmaresul impresionant și un titlu.
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