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Marea schimbare pregătită de Chivu la Inter pentru noul sezon. Anunțul făcut de Gazzetta dello Sport

Andrei Nicolae Publicat: 23 iulie 2026, 13:27

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Marea schimbare pregătită de Chivu la Inter pentru noul sezon. Anunțul făcut de Gazzetta dello Sport

Cristian Chivu este primul antrenor român campion în Serie A / Getty Images

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Cristi Chivu se află în cantonament în Germania cu Inter în această perioadă care reprezintă un prilej pentru antrenorul român să pregătească noul sezon. Recent, jurnaliștii italieni de la Gazzetta dello Sport au descoperit modificările pe care tehnicianul născut la Reșița își dorește să le aducă în vestiarul său, una dintre ele fiind radicală.

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Inter a cucerit anul trecut Cupa Italiei și campionatul la primul sezon al lui Cristi Chivu, iar antrenorul român își dorește cu siguranță să repete performanța în stagiunea 2026/27. Managerul formației de pe Giuseppe Meazza a început pregătirea în Germania și a disputat primul amical, scor 16-0 contra SV Aasen, formație care evoluează în eșaloanele inferioare nemțești.

Chivu vrea să alterneze cei doi portari pe care îi are la dispoziție

La o zi distanță după acel meci, ziariștii de la Gazzetta dello Sport au publicat un material a cărui o parte din titlu sună în felul următor: „Noile invenții ale lui Chivu„. Principala modificae pe care românul vrea să o aducă pe teren are legătură cu postul de portar.

Spre deosebire de sezonul trecut, când Yann Sommer, acum plecat la Club Brugge, a fost goalkeeper-ul principal, iar Josep Martinez a evoluat în doar 11 partide, Chivu vrea să abordeze altă tactică. Tehnicianul de 45 de ani are în plan să Martinez și Ivan Provedel, omul venit de la Lazio pe 3 milioane de euro, să alterneze mult mai mult și să aibă practic doi portari pe care să îi considere titulari indiferent de circumstanțe.

În plus, Chivu își dorește să îl reprofileze pe Andy Diouf, mijlocaș central de meserie, în banda dreaptă, acolo unde evolua Denzel Dumfries, plecat la Real Madrid pe 20 de milioane de euro. „Nerazzurrii” încă nu au găsit un înlocuitor pentru olandez și au nevoie de un om care să joace în sistemul 3-5-2 în flancul drept, iar jucătorul venit de la Lens pare să fie o variantă bună în viziunea antrenorului român.

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Pentru Cristi Chivu și Inter urmează încă patru partide de pregătire, trei dintre ele fiind „de foc”. Campioana Italiei le va întâlni pe Manchester City, AC Milan și Juventus, toate cele trei partide urmând să fie transmise pe AntenaPLAY.

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