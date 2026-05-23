Eroii Campionatului Mondial | Fotbalistul datorită căruia Pele a jucat și a câștigat World Cup la 17 ani

Cum a ajuns Pele să joace la Cupa Mondială datorită lui Didi

Următorul meci a fost unul de uitat pentru spectatorii Cupei Mondiale. Brazilia – Anglia 0-0: primul egal “alb” din istoria turneului. Atunci, a avut loc un moment istoric. Didi, alături de Nilton Santos, un alt jucător al “Selecao”, au dat buzna în biroul selecționerului și i-au cerut să facă schimbări la echipa de start și să includă doi puști în primul 11: acei tineri jucători erau legendarii Pele și Garrincha, care aveau să o ajute pe Brazilia să devină campioană mondială.

Decizia luată de Didi și conaționalul său s-a dovedit a fi inspirată, pentru că Brazilia a câștigat ultimul meci din grupă contra URSS-ului și a avansat în fazele eliminatorii. În sferturi, sud-americanii au câștigat cu 1-0 contra Țării Galilor: gol Pele, assist Didi, omul care l-a cerut pe “O Rei” în teren.

A urmat semifinala contra Franței, în care același Pele a marcat de trei ori. La acel meci, Didi a ieșit și el în evidență cu o reușită și două pase decisive.

Finala World Cup 1958 și momentul de referință cu Didi în prim-plan

29 iunie 1958, ziua marii finale de pe Rasunda dintre Suedia, gazda turneului, și Brazilia. Nordicii încep mai bine și deschid scorul prin Nils Liedholm după doar patru minute. A urmat un moment fabulos cu Didi în prim-plan. Toți coechipierii săi se grăbeau să repună mingea de la centrul terenului, însă mijlocașul a luat balonul sub braț și s-a îndreptat cu o calmitate ieșită din comun înapoi la mijlocul gazonului.

Mario Zagallo i-a spus atunci: “Grăbește-te omule, pierdem!“. Replica lui Didi a fost incredibilă: “Calmează-te. Încă suntem o echipă mai bună decât ei. Nu îți face griji, vom întoarce soarta meciului curând“.

Și cuvintele lui Didi au devenit parcă profeție, pentru că după doar cinic minute, Brazilia restabilea egalitatea prin Vava, care avea să facă 2-1 în minutul 32. “Selecao” a câștigat acel meci cu 5-2 în care au mai înscris Pele (Min. 55, 90) și Zagallo (Min. 68), respectiv Tore Simonsson (min. 80), la capătul unei finale care au fost marcate de lacrimile lui Pele, care la 17 ani devenea campion mondial.

Meciul de pe Rasunda a fost unul în care Didi a controlat mijlocul terenului, deși nu a mai contribuit direct la vreo fază de gol.

“A fost foarte important pentru mine în 1958. Aveam 17 ani și mi-a fost ca un frate mai mare. Pentru el, jocul era la fel de ușor precum decojirea unei portocale“, povestea Pele, cel care a jucat la acea Cupă Mondială grație lui Didi și a lui Nilton Santos.

Didi, un brazilian fără viteză în “arsenal”

Didi nu a ieșit niciodată în evidență prin viteză, iar jurnaliștii spun că nu doar că era lent pentru fotbalul de acum, ci chiar și pentru cel care se presta atunci. Cu toate acestea, brazilianul a ieșit de-a lungul carierei sale prin alte calități, cum ar fi elegența și tehnicitatea, sau rezistența. Cu aceste lucruri a reușit și să țină mijlocul terenului și să o ajute pe Brazilia să devină campioană mondială.

*Evident, unii oameni pot spune, și sunt îndreptățiți să o facă, că Mondialul din 1958 a fost al tânărului Pele, cu șase goluri la 17 ani. “O Rei” va avea și el un material dedicat în această serie, însă pentru World Cup 1970.

La 72 de ani, pe 12 mai 2001, Didi se stingea din viață după ce a contractat pneumonie din cauza unor complicații apărute din cauza cancerului intestinal. Deși viața sa a fost curmată de o boală cruntă, despre Waldyr Pereira se poate spune că a trăit fotbalul într-un mod frumos, chiar în stil brazilian:

“Am tratat mingea cu atât de multă grijă asemenea celei pentru soția mea. Am avut o afecțiune incredibilă pentru ea, pentru că e rea. Dacă o tratezi rău, îți va rupe piciorul!“, a povestit marele Didi într-un interviu.