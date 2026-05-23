Rinat Ahmetov şi-a trimis omul de încredere în România să facă o mare afacere. Cumpără şi un club de fotbal

Un top manager din conglomeratul de business-uri al antreprenorului Rinat Ahmetov, cel mai bogat om din Ucraina, a discutat săptămâna aceasta la Guvern despre salvarea combinatului Liberty Galați, fostul Sidex, anunţă profit.ro.

Astfel, conducătorul Departamentului de Fuziuni și Achiziții al Metinvest, Yevhen Shelekhov, s-a întâlnit cu șeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca.

Rinat Ahmetov este interesat că achiziţioneze Liberty Galați, iar iminenta tranzacţie ar putea aduce şi o veste bună pentru fotbalul românesc.

Dacă va devenit acţionar la Liberty Galați, asta ar putea însemna implicarea ucraineanului şi la clubul de fotbal Oţelul Galaţi. Este cunoscut faptul că Liberty Galaţi este asociată cu SC Oţelul în 1964, anul în care clubul a fost înfiinţat.

Rinat Ahmetov este cel mai bogat om de afaceri din Ucraina. El are o avere estimată de către Forbes la 7.9 miliarde de dolari.