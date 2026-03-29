“Astăzi voi semna.” Transfer surpriză pentru Bogdan Vătăjelu

Bogdan Vătăjelu revine în fotbalul românesc, după ultima experienţă avută pe plan extern, la Aktobe. Fotbalistul s-a pregătit în ultima perioadă cu echipa secundă a Universităţii Craiova, dar în final a decis să aleagă o destinaţie supriză.

Bogdan Vătăjelu a anunţat că a ajuns la un acord cu formaţia din Liga 2, FC Bihor, echipă care joacă în play-off.

„Astăzi voi semna cu FC Bihor dacă nu apare nimeni. Mi-e dor de fotbal și pot debuta de la următorul meci. Sunt OK fizic, doar am nevoie de meciuri în picioare și de asta am ales să merg aici. Contractul e până în vară și apoi vom vedea ce se va întâmpla”, a declarat Bogdan Vătăjelu pentru Fanatik.ro.

Alături de Aktobe, formație la care a venit la începutul anului 2024, Vătăjelu a câștigat o cupă. Pe lângă trofeul respectiv, fundașul mai are o Cupă a României și o Supercupă alături de Univ. Craiova.