Bogdan Vătăjelu, la un pas să revină în România! Fostul jucător al Craiovei poate ajunge în Liga a 2-a

Andrei Nicolae Publicat: 28 martie 2026, 19:41

Bogdan Vătăjelu, în timpul unui meci / Hepta

Bogdan Vătăjelu, fostul fundaș stânga al Universității Craiova, este extrem de aproape să semneze cu FC Bihor, formație care se află în play-off-ul ligii secunde, dar care nu ar avea drept de promovare. Singurul lucru care mai poate împiedica această mutare este o posibilă ofertă din străinătate pentru jucătorul de 32 de ani.

Bogdan Vătăjelu, jucătorul care la începutul acestui an s-a despărțit de kazahii de la Aktobe, este la un pas să revină în fotbalul românesc. După ce s-a antrenat cu echipa secundă a Universității Craiova, jucătorul de profil defensiv ar urma să semneze cu FC Bihor, echipă alături de care se pregătește în prezent.

Bogdan Vătăjelu poate semna luni cu FC Bihor

Potrivit gsp.ro, Vătăjelu va ajunge luni la echipa din play-off-ul ligii secunde dacă nu se va concretiza vreo ofertă din străinătate. Fotbalistul de 32 de ani a fost propus mai multor cluburi din Cehia, acolo unde a mai evoluat în trecut la Sparta Praga și Jablonec.

În cazul în care nicio echipă nu se va arăta interesată de serviciile lui Vătăjelu, atunci jucătorul de flanc stâng va semna cu Bihor. Deși a reușit să se califice în play-off-ul din Liga a 2-a, trupa antrenată de Eric Lincar nu ar avea drept de promovare, potrivit jurnalistului Emanuel Roșu.

Alături de Aktobe, formație la care a venit la începutul anului 2024, Vătăjelu a câștigat o cupă. Pe lângă trofeul respectiv, fundașul mai are o Cupă a României și o Supercupă alături de Univ. Craiova.

