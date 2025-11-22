Atacuri suburbane între doi grei din fotbalul românesc din cauza lui Lucescu: "Puteai să mori la 31 de ani” - Antena Sport

Închide meniul
Atacuri suburbane între doi grei din fotbalul românesc din cauza lui Lucescu: “Puteai să mori la 31 de ani”

Radu Constantin Publicat: 22 noiembrie 2025, 16:39

Mircea Lucescu, în timpul unui meci / Profimedia

Scandal în toată regula între Marcel Puşcaş şi Ion Crăciunescu. Conflictul a plecat între cei doi grei din fotbalul românesc de la Mircea Lucescu.

Crăciunescu i-a certut demisia lui Lucescu, iar declaraţia lui l-a enervat la culme pe Marcel Puşcaş. “După părerea mea, a ajuns într-un punct în care ar trebui să se retragă! Să lase pe altul mai tânăr, care are un altfel de concept, alte percepții. A fost cât a fost, să-i fie de bine, dar toate lucrurile au o limită! La pensie te scot la 55 de ani!”, a spus Ion Crăciunescu.

Marcel Pușcaș s-a dezlănțuit apoi la adresa fostului arbitru Ion Crăciunescu.

”Prietenului Ion Crăciunescu! Ioane, Nelu, maestre, prietene, nu te lega vreodată de vârsta cuiva! Pentru a fi bâtrân și înțelept, ca tine și ca Lucescu, cineva trebuie să fie tânăr și prost mai întâi! Diferența dintre voi este de doar cinci ani. ‘Fratele’ Alzheimer ne însoțește de obicei după 70. Tu puteai să mori la 31 de ani la Anina, când te-au călcat minerii în picioare la mijlocul terenului. În minutul 83. Am fost pe teren atunci. Nu mai vorbea nimeni azi despre tine. Soarta ți-a fost alături. Ai primit și o despăgubire din câte țin minte. Destinul a făcut să devii cel mai bun arbitru român. Absolut meritat.

Trebuie să înțelegi că oamenii trebuie să conștientizeze să se retragă când nu mai sunt de folos și nu atunci când li se pare altora. Lucescu e mai viu decât mulți antrenori români, așa cum și tu ești mai normal decât mulți analiști în ale arbitrajului. Chiar și în drumul spre groapă, Lucescu nu poate fi sub Stoichiță, Rădoi, Contra, Edi sau Daum. Vârsta este doar o cifră, nimic altceva. A categorisi pe cineva a priori este doar apanajul celor tineri, care azi sunt proști și vor deveni, probabil, înțelepți.Nu este cazul tău! Ai trecut prin etapa prostiei și ești unul dintre înțelepții fotbalului românesc. Am pretenții de la tine! Te respect și te iubesc”, a scris Marcel Pușcaș, pe contul său personal de Facebook.

