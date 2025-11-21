Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Fabulos! S-a aflat ce i-a transmis Mircea Lucescu selecționerului din Kosovo, la tragerea la sorți a barajului - Antena Sport

Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Fabulos! S-a aflat ce i-a transmis Mircea Lucescu selecționerului din Kosovo, la tragerea la sorți a barajului

Fabulos! S-a aflat ce i-a transmis Mircea Lucescu selecționerului din Kosovo, la tragerea la sorți a barajului

Daniel Işvanca Publicat: 21 noiembrie 2025, 17:46

Comentarii
Fabulos! S-a aflat ce i-a transmis Mircea Lucescu selecționerului din Kosovo, la tragerea la sorți a barajului

Mircea Lucescu, selecționerul naționalei României / Profimedia

Mircea Lucescu a fost prezent joi la Zurich pentru tragerea la sorți a barajului de calificare pentru Campionatul Mondial din 2026. Tehnicianul în vârstă de 80 de ani a fost însoțit de Mihai Stoichiță și de președintele FRF, Răzvan Burleanu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Il Luce” s-a întâlnit acolo și cu Franco Foda, selecționerul naționalei de fotbal din Kosovo. Aceștia pot întâlni România în finala barajului pentru turneul final de anul viitor.

Mircea Lucescu, replică fabuloasă pentru Franco Foda

Duelurile dintre România și Kosovo au fost tensionate, ultimul meci direct încheindu-se în biroul Comisiei de Disciplină a FIFA, care a dictat un succes la masa verde pentru tricolori.

Prezent la tragerea la sorți a barajului pentru Campionatul Mondial, Mircea Lucescu s-a întâlnit la Zurich cu Franco Foda, selecționerul naționalei din Kosovo.

Dacă România va trece de Turcia și Kosovo de Slovacia, am putea asista la un duel infernal cu o miză uriașă: calificarea la turneul final de anul viitor. Tehnicianul român nu a rămas dator și a avut o replică genială pentru omologul său.

Reclamă
Reclamă

„Foda mi-a urat succes și mi-a zis că ar vrea să ne calificăm și să jucăm în finală cu ei, cu Kosovo. I-am zis chiar așa: ‘sper ca de data aceasta să jucați până la final! Sau aveți de gând să ieșiți iarăși de pe teren?’. Nu mi-a zis nimic, doar s-a amuzat”, a spus Mircea Lucescu, potrivit golazo.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Vom elimina Turcia la barajul pentru World Cup 2026?
Loading ... Loading ...
Citește și:
De ce lipsesc ouăle din supermarketuri, chiar dacă producem mai mult decât consumăm
Observator
De ce lipsesc ouăle din supermarketuri, chiar dacă producem mai mult decât consumăm
O candidată la Primăria Capitalei, susținătoare a lui Călin Georgescu, promovează teorii halucinante. Numele ei a apărut într-o variantă de guvern cu Șoșoacă prim-ministru
Fanatik.ro
O candidată la Primăria Capitalei, susținătoare a lui Călin Georgescu, promovează teorii halucinante. Numele ei a apărut într-o variantă de guvern cu Șoșoacă prim-ministru
20:10
FCSB a pus în vânzare biletele pentru meciul cu Steaua Roșie Belgrad. Cât costă cel mai ieftin
19:32
Schimbare majoră la Universitatea Craiova, la debutul lui Filipe Coelho. Decizia luată de noul antrenor al oltenilor
19:26
Csikszereda – Unirea Slobozia 2-1. Ciucanii obțin al treilea succes al sezonului
19:17
Cristi Chivu vrea să transfere un campion mondial la Inter. Pe cine a pus ochii antrenorul român
19:11
Gol de la mijlocul terenului marcat de Unirea Slobozia cu Csikszereda. „Ciucanii” au marcat și ei spectaculos
19:08
FC Argeş – Universitatea Craiova LIVE TEXT (20:30). Echipa de start aleasă de Filipe Coelho la debut
Vezi toate știrile
1 Afacerea care l-a ruinat pe Cristi Chivu. Pe ce s-au dus zecile de milioane câştigate de român 2 BREAKING NEWSTurcia – România, la barajul pentru Cupa Mondială. Posibil duel cu Slovacia sau Kosovo în finala play-off-ului 3 Prima reacţie a lui Mircea Lucescu după ce a aflat că România joacă împotriva Turciei la barajul pentru World Cup 2026 4 OFICIAL | UEFA a anunţat când se joacă Turcia – România! Oră neobişnuită pentru “tricolori” 5 Dinamo poate face un transfer “exotic” în iarnă. Ar fi o premieră în istoria fotbalului românesc 6 Ce lovitură! Andrei Rațiu a semnat până în 2030
Citește și
Cele mai citite
Afacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca HagiAfacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca Hagi
Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”
Acuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga CampionilorAcuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga Campionilor
Adrian Mutu a caracterizat cu un singur cuvânt jocul făcut de Ianis Hagi în meciul de coşmar cu Bosnia!Adrian Mutu a caracterizat cu un singur cuvânt jocul făcut de Ianis Hagi în meciul de coşmar cu Bosnia!