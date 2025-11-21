Fabulos! S-a aflat ce i-a transmis Mircea Lucescu selecționerului din Kosovo, la tragerea la sorți a barajului - Antena Sport

Mircea Lucescu a fost prezent joi la Zurich pentru tragerea la sorți a barajului de calificare pentru Campionatul Mondial din 2026. Tehnicianul în vârstă de 80 de ani a fost însoțit de Mihai Stoichiță și de președintele FRF, Răzvan Burleanu.
„Il Luce” s-a întâlnit acolo și cu Franco Foda, selecționerul naționalei de fotbal din Kosovo. Aceștia pot întâlni România în finala barajului pentru turneul final de anul viitor.
Mircea Lucescu, replică fabuloasă pentru Franco Foda
Duelurile dintre România și Kosovo au fost tensionate, ultimul meci direct încheindu-se în biroul Comisiei de Disciplină a FIFA, care a dictat un succes la masa verde pentru tricolori.
Prezent la tragerea la sorți a barajului pentru Campionatul Mondial, Mircea Lucescu s-a întâlnit la Zurich cu Franco Foda, selecționerul naționalei din Kosovo.
Dacă România va trece de Turcia și Kosovo de Slovacia, am putea asista la un duel infernal cu o miză uriașă: calificarea la turneul final de anul viitor. Tehnicianul român nu a rămas dator și a avut o replică genială pentru omologul său.
„Foda mi-a urat succes și mi-a zis că ar vrea să ne calificăm și să jucăm în finală cu ei, cu Kosovo. I-am zis chiar așa: ‘sper ca de data aceasta să jucați până la final! Sau aveți de gând să ieșiți iarăși de pe teren?’. Nu mi-a zis nimic, doar s-a amuzat”, a spus Mircea Lucescu, potrivit golazo.ro.
- Decizia importantă luată de turci după ce au aflat că vor întâlni România la barajul crucial pentru World Cup 2026
- Mircea Rednic nu s-a mai abţinut când a văzut gestul lui Drăguş: “E un tip mai dezordonat la nivelul capului”
- Cum batem Turcia? Gică Hagi a anunţat care sunt atuurile României în lupta de la barajul pentru World Cup
- A dormit trei luni pe stradă, fără bani și loc de muncă, dar acum merge la Mondial! A „explodat” abia la 33 de ani
- “Poate sunt eu nebun” Adrian Mutu a dat verdictul înainte de Turcia – România: “Nu îmi e frică”