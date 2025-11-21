Fabulos! S-a aflat ce i-a transmis Mircea Lucescu selecționerului din Kosovo, la tragerea la sorți a barajului - Antena Sport

Mircea Lucescu a fost prezent joi la Zurich pentru tragerea la sorți a barajului de calificare pentru Campionatul Mondial din 2026. Tehnicianul în vârstă de 80 de ani a fost însoțit de Mihai Stoichiță și de președintele FRF, Răzvan Burleanu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Il Luce” s-a întâlnit acolo și cu Franco Foda, selecționerul naționalei de fotbal din Kosovo. Aceștia pot întâlni România în finala barajului pentru turneul final de anul viitor.

Mircea Lucescu, replică fabuloasă pentru Franco Foda

Duelurile dintre România și Kosovo au fost tensionate, ultimul meci direct încheindu-se în biroul Comisiei de Disciplină a FIFA, care a dictat un succes la masa verde pentru tricolori.

Prezent la tragerea la sorți a barajului pentru Campionatul Mondial, Mircea Lucescu s-a întâlnit la Zurich cu Franco Foda, selecționerul naționalei din Kosovo.

Dacă România va trece de Turcia și Kosovo de Slovacia, am putea asista la un duel infernal cu o miză uriașă: calificarea la turneul final de anul viitor. Tehnicianul român nu a rămas dator și a avut o replică genială pentru omologul său.