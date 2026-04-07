“Auăleu, auăleu!” Unul dintre “copiii de suflet” ai lui Mircea Lucescu, devastaţi de vestea morţii marelui antrenor

Ioan Andone este unul dintre “copiii” de suflet ai lui Mircea Lucescu şi a vorbit cu lacrimi în ochi despre moartea antrenorului de 80 de ani.

Lucescu era internat la Spitalul Universitar din 29 martie, el fiind adus direct din cantonamentul echipei naţionale, după ce a suferit o tulburare majoră de ritm cardiac. După mai multe zile de luptă, tristul anunţ a venit marţi.

Ioan Andone, reacţie după moartea lui Mircea Lucescu

“Nea Mircea e enorm pentru generaţii, nu numai pentru mine. Mie mi-a făcut mult bine, poate pentru el nu ajungeam jucător de Liga 1, poate nici echipa naţională, ne-a învăţat de mici, ne-a trimis la şcoală.

Ştiam cât de puternic e, credeam că trece peste momentul ăsta. Dumnezeu să-l odihnească, auăleu, auăleu, o să vedem în viitor de om am pierdut”, a spus Ioan Andone, pentru Antena Sport.

Fostul antrenor al naţionalei Mircea Lucescu, în vârstă de 80 de ani, a murit marţi, la Spitalul Universitar de Urgenţă din Capitală, unde era internat din 29 martie.