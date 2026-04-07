“Auăleu, auăleu!” Unul dintre “copiii de suflet” ai lui Mircea Lucescu, devastaţi de vestea morţii marelui antrenor

Ioan Andone este unul dintre “copiii” de suflet ai lui Mircea Lucescu şi a vorbit cu lacrimi în ochi despre moartea antrenorului de 80 de ani.
Lucescu era internat la Spitalul Universitar din 29 martie, el fiind adus direct din cantonamentul echipei naţionale, după ce a suferit o tulburare majoră de ritm cardiac. După mai multe zile de luptă, tristul anunţ a venit marţi.
Ioan Andone, reacţie după moartea lui Mircea Lucescu
“Nea Mircea e enorm pentru generaţii, nu numai pentru mine. Mie mi-a făcut mult bine, poate pentru el nu ajungeam jucător de Liga 1, poate nici echipa naţională, ne-a învăţat de mici, ne-a trimis la şcoală.
Ştiam cât de puternic e, credeam că trece peste momentul ăsta. Dumnezeu să-l odihnească, auăleu, auăleu, o să vedem în viitor de om am pierdut”, a spus Ioan Andone, pentru Antena Sport.
Mircea Lucescu a murit
Fostul antrenor al naţionalei Mircea Lucescu, în vârstă de 80 de ani, a murit marţi, la Spitalul Universitar de Urgenţă din Capitală, unde era internat din 29 martie.
”Astăzi marţi, 7 aprilie 2026, în jurul orei 20.30, a fost declarat decesul domnului MIRCEA LUCESCU. Domnul Mircea Lucescu a fost unul dintre cei mai titraţi antrenori şi jucători de fotbal români, primul care a calificat echipa naţională a României la un Campionat European, în anul 1984. Generaţii întregi de români au crescut cu imaginea să în suflet, că un simbol naţional. Dumnezeu să îl odihnească!”, a transmis Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti.
Marţi, el a fost supus unei investigaţii CT complexe, care a evidenţiat multiple semne de accidente vasculare ischemice cerebrale şi focare de trombembolism.
- Colegul lui Mircea Lucescu de la naţională a plâns în hohote când a auzit de deces: “Cel mai mare om”
- Cum a fost surprins Răzvan Lucescu la Spitalul Universitar, după moartea tatălui Mircea Lucescu
- Președintele Nicușor Dan, reacție după moartea lui Mircea Lucescu: “Un adevărat ambasador al României”
- Florin Tănase, mesaj emoționant pentru Mircea Lucescu: „A fost o onoare! Rămas bun, nea Mircea”
- Cornel Dinu, distrus după moartea lui Mircea Lucescu: „Fotbalul l-a ucis”