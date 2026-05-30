„Vă rog!” Apelul făcut de Nasser Al-Khelaifi, după ce PSG a câștigat un nou trofeu în Champions League

Nasser Al-Khelaifi (52 de ani) a reacționat, după ce PSG a rămas „regina” Europei. Francezii au învins-o cu 4-3, la loviturile de departajare, pe Arsenal. Scorul după cele 120 de minute, în finala de la Budapesta, a fost de 1-1.

Nasser Al-Khelaifi a făcut un apel către fanii lui PSG, după succesul din finala cu Arsenal. Președintele clubului francez vrea ca suporterii să sărbătorească liniștiți, ținând cont de haosul creat în Paris anul trecut.

Apelul făcut de Nasser Al-Khelaifi, după ce PSG a câștigat un nou trofeu în Champions League

„Vă rog, nu creați probleme. Sărbătorim, dar fără probleme. Venim mâine (n.r. duminică) și sărbătorim împreună”, a transmis Nasser Al-Khelaifi, conform rmcsport.bfmtv.com, după PSG – Arsenal 1-1 (4-3 d.l.d.).

Totodată, Nasser Al-Khelaifi a transmis că al doilea succes în Champions League reușit de PSG este cu totul special, ținând cont că parizienii au reușit să-și apere trofeul, după finala de anul trecut cu Inter.

„Al doilea trofeu e cel mai frumos. Primul a fost special, dar al doilea, consecutiv, este și mai special pentru noi. Am muncit ani la rând pentru acest trofeu. Am câștigat și vrem în continuare să o facem. Dar acum, vrem să sărbătorim”, a mai spus Nasser Al-Khelaifi, după finala câștigată de PSG cu Arsenal.