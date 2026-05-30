„Vă rog!” Apelul făcut de Nasser Al-Khelaifi, după ce PSG a câștigat un nou trofeu în Champions League

Nasser Al-Khelaifi (52 de ani) a reacționat, după ce PSG a rămas „regina” Europei. Francezii au învins-o cu 4-3, la loviturile de departajare, pe Arsenal. Scorul după cele 120 de minute, în finala de la Budapesta, a fost de 1-1.
Nasser Al-Khelaifi a făcut un apel către fanii lui PSG, după succesul din finala cu Arsenal. Președintele clubului francez vrea ca suporterii să sărbătorească liniștiți, ținând cont de haosul creat în Paris anul trecut.
Apelul făcut de Nasser Al-Khelaifi, după ce PSG a câștigat un nou trofeu în Champions League
„Vă rog, nu creați probleme. Sărbătorim, dar fără probleme. Venim mâine (n.r. duminică) și sărbătorim împreună”, a transmis Nasser Al-Khelaifi, conform rmcsport.bfmtv.com, după PSG – Arsenal 1-1 (4-3 d.l.d.).
Totodată, Nasser Al-Khelaifi a transmis că al doilea succes în Champions League reușit de PSG este cu totul special, ținând cont că parizienii au reușit să-și apere trofeul, după finala de anul trecut cu Inter.
„Al doilea trofeu e cel mai frumos. Primul a fost special, dar al doilea, consecutiv, este și mai special pentru noi. Am muncit ani la rând pentru acest trofeu. Am câștigat și vrem în continuare să o facem. Dar acum, vrem să sărbătorim”, a mai spus Nasser Al-Khelaifi, după finala câștigată de PSG cu Arsenal.
După succesul cu Arsenal, PSG a devenit doar a doua echipă din era „Champions League” care reușește să-și apere trofeul. Cealaltă este Real Madrid, care a câștigat trei trofee în perioada 2016-2018.
În formatul vechi al competiției europene, Cupa Campionilor Europeni, alte șapte echipe au reușit o astfel de performanță: Benfica (1961, 1962), Inter (1964, 1965), Ajax (1971, 1972, 1973), Bayern Munchen (1974, 1975, 1976), Liverpool (1977, 1978), Nottingham Forest (1979, 1980) și AC Milan (1989, 1990). De asemenea, și Real Madrid a cucerit trofee consecutive în competiția supremă, în formatul Cupei Campionilor Europeni, între 1956 și 1960.
Câți bani a primit PSG, după succesul din finala Champions League
PSG, câştigătoarea UEFA Champions League în 2026, s-a ales cu 25 de milioane de euro de la UEFA, pentru victoria de la Budapesta, în timp ce finalista a primit 18,5 milioane de euro. La aceste sume se adaugă şi premiile obţinute atât în faza principală, dar şi în fazele eliminatorii.
În fazele eliminatorii, echipele au primit 11 milioane de euro (optimi), 12,5 milioane de euro (sferturi) şi 15 milioane de euro (semifinale). Se adaugă şi suma de 18.62 de milioane de euro pentru prezenţa în fazele principale, dar şi pentru victoriile şi rezultatele de egalitate din toamnă. Succesul era recompensat cu 2,1 milioane de euro, în timp ce remiza era plătită cu 700.000 de euro.
