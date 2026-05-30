Ironie devastatoare pentru Arsenal, după eșecul dramatic din finala Champions League cu PSG. Rivalii care au reacționat

Arsenal a pierdut finala Champions League, scor 3-4 la loviturile de departajare, cu PSG. Scorul după cele 120 de minute a fost de 1-1, după ce Kai Havertz și Ousmane Dembele au marcat.

Arsenal a ratat șansa de a cuceri primul trofeu Champions League. „Tunarii” au mai pierdut o finală în competiția europeană, după cea din 2006, în care au fost învinși de Barcelona cu 1-2.

Chelsea a ironizat-o pe Arsenal, după finala Champions League pierdută cu PSG

La scurt timp după finala disputată pe „Puskas Arena” din Budapesta, Chelsea a reacționat pe paginile oficiale ale clubului. Rivalii celor de la Arsenal au postat imagini cu trofeul Champions League, aflat pe Stamford Bridge.

Chelsea a câștigat Champions League de două ori, în 2012 și în 2021. În imaginile postate este surprins și trofeul Campionatului Mondial al Cluburilor, câștigat în vara trecută.

Londonezii, marii rivali ai celor de la Arsenal, i-au îndemnat pe fani să vină la Londra pentru un tur al stadionului Stamford Bridge, unde pot vedea și trofeele europene cucerite de club.