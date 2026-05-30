Ironie devastatoare pentru Arsenal, după eșecul dramatic din finala Champions League cu PSG. Rivalii care au reacționat

Arsenal a pierdut finala Champions League, scor 3-4 la loviturile de departajare, cu PSG. Scorul după cele 120 de minute a fost de 1-1, după ce Kai Havertz și Ousmane Dembele au marcat.
Arsenal a ratat șansa de a cuceri primul trofeu Champions League. „Tunarii” au mai pierdut o finală în competiția europeană, după cea din 2006, în care au fost învinși de Barcelona cu 1-2.
Chelsea a ironizat-o pe Arsenal, după finala Champions League pierdută cu PSG
La scurt timp după finala disputată pe „Puskas Arena” din Budapesta, Chelsea a reacționat pe paginile oficiale ale clubului. Rivalii celor de la Arsenal au postat imagini cu trofeul Champions League, aflat pe Stamford Bridge.
Chelsea a câștigat Champions League de două ori, în 2012 și în 2021. În imaginile postate este surprins și trofeul Campionatului Mondial al Cluburilor, câștigat în vara trecută.
Londonezii, marii rivali ai celor de la Arsenal, i-au îndemnat pe fani să vină la Londra pentru un tur al stadionului Stamford Bridge, unde pot vedea și trofeele europene cucerite de club.
„Vino și vizitează Casa Trofeelor din Londra. Rezervă-ți acum turul stadionului Stamford Bridge”, a transmis Chelsea, după finala pierdută de Arsenal în Champions League.
Come and visit London’s Home of Trophies. 🏆
Book your Stadium Tour at Stamford Bridge now. ⭐️⭐️
— Chelsea FC (@ChelseaFC) May 30, 2026
PSG a câștigat finala Champions League, cu Arsenal
Deschisă de concertul The Killers, finala Ligii Campionilor de la Budapesta a continuat cu golul marcat de Arsenal. Londonezii au recuperat în propriul teren, mingea a ajuns la Kai Havertz, plecat pe contraatac, şi, intrat în careu, germanul a înscris cu un şut la colţul scurt, pe deasupra lui Safonov. Prima şansă a parizienilor a venit în minutul 13, când Fabian Ruiz a trimis parelel cu poarta. Goalkeeperul francezilor, Safonov, a fost accidentat după un contact cu doi coechipieri, în propriul careu, dar şi-a revenit şi a continuat. Prima parte s-a încheiat cu ocazia lui Fabian Ruiz, din minutul 43, şi elevii lui Arteta au intrat cu avantaj minim la cabine.
Deţinătoarea trofeului a primit penalty, în minutul 62, după ce Kvaratskhelia a fost faultat în careu, de Mosquera, iar Ousmane Dembele a egalat de la punctul cu var, în minutul 65. Kvaratskhelia a mai reuşit o cursă de aproape 50 de metri, dar a luat la ţintă bara din dreapta lui Raya, în minutul 77. Vitinha a trimis peste poartă în minutul 89, din pasa lui Doue, şi s-a intrat în cele două reprize de prelungiri.
În minutul 102, londonezii au solicitat penalti la un duel al lui Madueke cu Nuno Mendes, însă Daniel Seibert nu a acordat nimic, iar prima mare ocazie a prelungirilor a venit abia în minutul 108, când Raya a respins o centrare a lui Goncalo Ramos. Scorul de pe tabelă a rămas neschimbat, 1-1, iar soarta finalei s-a decis la penalty-uri.
Goncalo Ramos a început seria loviturilor de departajare, învingându-l pe David Raya, dar Gyokeres a egalat pentru londonezi. Doue a transformat şi Eberechi Eze a trimis pe lângă poartă, şutând prost, dar Raya a apărat şutul lui Nuno Mendes şi a rămas 2-1 pentru PSG. Declan Rice a adus egalitatea pe tabelă, apoi Hakimi a înscris pentru 3-2 în favoarea francezilor. Martinelli a făcut 3-3, Lucas Beraldo a transformat şi el, iar Gabriel a trimis direct în peluză aducând astfel victoria parizienilor.
