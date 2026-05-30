Gest superb după finala Champions League! Ce a făcut Marquinhos, în timp ce jucătorii lui PSG sărbătoreau la Budapesta

PSG a câştigat pentru al doilea an la rând trofeul UEFA Champions League, după ce a învins-o pe Arsenal la loviturile de departajare. Cele 120 de minute de la Budapesta s-au încheiat la egalitate, scor 1-1. Kai Havertz a deschis scorul în minutul 6, în timp ce Ousmane Dembele a restabilit egalitatea în minutul 65.
Finala s-a decis la loviturile de departajare, acolo unde Nuno Mendes a ratat în tabăra parizienilor, în timp ce Eze şi Gabriel au ratat pentru londonezi. În ceea ce îl priveşte pe brazilian, el a ratat penalty-ul decisiv, care a retrimis trofeul pe Parc des Princes.
Marquinhos l-a consolat pe Gabriel, imediat după ce a ratat penalty-ul decisiv din finala UEFA Champions League
Astfel, PSG a scris istorie, devenind a doua echipă, după Real Madrid, care îşi apără trofeul cucerit în UEFA Champions League. În timp ce parizienii sărbătoreau, căpitanul lui PSG, Marquinhos, s-a dus direct la Gabriel Magalhaes, coechipierul său de la echipa naţională, pentru a-l consola.
Abia după ce a stat câteva momente şi l-a luat în braţe pe fundaşul brazilian, pe care l-a încurajat, Marquinhos s-a îndreptat către colegii săi, care sărbătoreau alături de fanii prezenţi în peluza stadionului din Budapesta.
Marquinhos went immediately to console Gabriel after penalty miss. ❤️🩹🇧🇷
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 30, 2026
