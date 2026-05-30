Elveţia – Norvegia se joacă ACUM, în semifinalele Campionatului Mondial. Canada – Finlanda începe la 21:00

Elveţia, ţara gazdă a Campionatului Mondial de hochei pe gheaţă, joacă în prima semifinală a zilei, împotriva Norvegiei, de la ora 16:20, LIVE în AntenaPLAY. În sferturi, Elveţia a trecut de Suedia, scor 3-1, în timp ce Norvegia s-a impus cu 2-0 în faţa Letoniei.
A doua semifinală de la Campionatul Mondial de hochei se va juca tot sâmbătă. De la ora 21:00, LIVE în AntenaPLAY, va începe meciul dintre Canada şi Finlanda. Meciurile se joacă la Zurich.
Elveţia – Norvegia LIVE VIDEO
Update: A început meciul.
Marea Britanie şi Italia, echipele care au promovat anul trecut în elita hocheiului mondial, după turneul de la Sf. Gheorghe, nu au făcut faţă anul acest şi au retrogradat, urmând să revină în 2027 în Divizia I/A. Locul acestora va fi luat de Kazahstan şi Ucraina.
Finala mică este programată duminică, de la ora 16:30, în timp ce finala mare are loc tot duminică, de la ora 21:20.
