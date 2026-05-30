Mikel Arteta a criticat arbitrajul, după finala Champions League: “M-am uitat şi putea fi lejer penalty”

Mikel Arteta este extrem de dezamăgit de înfrângerea suferită de Arsenal în finala UEFA Champions League, la loviturile de departajare. PSG s-a impus şi a cucerit pentru al doilea an la rând cel mai râvnit trofeu din fotbalul european.
Arsenal a încercat să cucerească în premieră trofeul UEFA Champions League, asta după ce a câştigat sezonul acesta titlul în Premier League, după o pauză de 22 de ani.
Mikel Arteta, despre penalty-ul cerut de Arsenal în finala Champions League: “Am revăzut faza”
“Da, este greu de acceptat după ce ai fost constant tot sezonul şi ai ajuns în finală, iar la final pierzi la loviturile de departajare. E un moment dificil”, a spus Mikel Arteta, care a vorbit şi despre faza controversată din minutul 102, atunci când “tunarii” au cerut lovitură de la 11 metri.
Madueke a intrat în careul lui PSG şi a căzut, în urma unui duel cu Nuno Mendes, moment în care întreaga bancă a lui Arsenal a “explodat” şi a cerut penalty. Din cauza protestelor, căpitanul Declan Rice şi antrenorul Mikel Arteta a văzut cartonaşul galben. Până la urmă, decizia centralului de a lăsa jocul să continue a fost confirmată de VAR.
Cu toate acestea, Arteta a venit la interviuri şi s-a plâns de faptul că echipa sa nu a primit lovitură de la 11 metri, în condiţiile în care PSG a primit penalty la faza din minutul 64, când Mosquera l-a faultat pe Kvaratskhelia:
“Am revăzut faza şi putea să fie lejer penalty. Mai ales după ce penalty-uri am primit anul acesta, în această competiţie. Acum, arbitrul a luat o decizie, iar în cazul lui Cristhian Mosquera a luat altă decizie şi a fost o decizie importantă”, a mai spus Arteta, pentru TNT Sports.
