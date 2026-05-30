Home | Fotbal | Liga Campionilor | Mikel Arteta a criticat arbitrajul, după finala Champions League: “M-am uitat şi putea fi lejer penalty”

Mikel Arteta a criticat arbitrajul, după finala Champions League: “M-am uitat şi putea fi lejer penalty”

Alex Masgras Publicat: 30 mai 2026, 23:38

Comentarii
Mikel Arteta a criticat arbitrajul, după finala Champions League: M-am uitat şi putea fi lejer penalty

Mikel Arteta, după finala UEFA Champions League / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Mikel Arteta este extrem de dezamăgit de înfrângerea suferită de Arsenal în finala UEFA Champions League, la loviturile de departajare. PSG s-a impus şi a cucerit pentru al doilea an la rând cel mai râvnit trofeu din fotbalul european.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Arsenal a încercat să cucerească în premieră trofeul UEFA Champions League, asta după ce a câştigat sezonul acesta titlul în Premier League, după o pauză de 22 de ani.

Mikel Arteta, despre penalty-ul cerut de Arsenal în finala Champions League: “Am revăzut faza”

“Da, este greu de acceptat după ce ai fost constant tot sezonul şi ai ajuns în finală, iar la final pierzi la loviturile de departajare. E un moment dificil”, a spus Mikel Arteta, care a vorbit şi despre faza controversată din minutul 102, atunci când “tunarii” au cerut lovitură de la 11 metri.

Madueke a intrat în careul lui PSG şi a căzut, în urma unui duel cu Nuno Mendes, moment în care întreaga bancă a lui Arsenal a “explodat” şi a cerut penalty. Din cauza protestelor, căpitanul Declan Rice şi antrenorul Mikel Arteta a văzut cartonaşul galben. Până la urmă, decizia centralului de a lăsa jocul să continue a fost confirmată de VAR.

Cu toate acestea, Arteta a venit la interviuri şi s-a plâns de faptul că echipa sa nu a primit lovitură de la 11 metri, în condiţiile în care PSG a primit penalty la faza din minutul 64, când Mosquera l-a faultat pe Kvaratskhelia:

Reclamă
Reclamă

“Am revăzut faza şi putea să fie lejer penalty. Mai ales după ce penalty-uri am primit anul acesta, în această competiţie. Acum, arbitrul a luat o decizie, iar în cazul lui Cristhian Mosquera a luat altă decizie şi a fost o decizie importantă”, a mai spus Arteta, pentru TNT Sports.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica FCSB în grupa de Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Mărturii din blocul lovit de dronă: "Ne-am trezit cu bomba deasupra". Cum au scăpat 2 tineri de la etajul 10
Observator
Mărturii din blocul lovit de dronă: "Ne-am trezit cu bomba deasupra". Cum au scăpat 2 tineri de la etajul 10
”Când a venit Ganea la Craiova s-a făcut liniște în oraș”. Episod incredibil cu fostul mare atacant în prim-plan: ”I-a dat un voleu în gură de a mâncat cu paiul o săptămână”
Fanatik.ro
”Când a venit Ganea la Craiova s-a făcut liniște în oraș”. Episod incredibil cu fostul mare atacant în prim-plan: ”I-a dat un voleu în gură de a mâncat cu paiul o săptămână”
23:32

Ironie devastatoare pentru Arsenal, după eșecul dramatic din finala Champions League cu PSG. Rivalii care au reacționat
23:08

„Vă rog!” Apelul făcut de Nasser Al-Khelaifi, după ce PSG a câștigat un nou trofeu în Champions League
23:03

VIDEOScene incredibile de pe străzile din Paris! Fanii s-au bătut cu poliția după triumful PSG-ului din UCL
22:47

Gest superb după finala Champions League! Ce a făcut Marquinhos, în timp ce jucătorii lui PSG sărbătoreau la Budapesta
22:45

O nouă surpriză la Roland Garros. Coco Gauff, campioana de anul trecut, eliminată în turul trei
22:42

Vitinha a egalat un record vechi de 15 ani în Champions League! Performanța fantastică stabilită în finala cu Arsenal
Vezi toate știrile
1 „L-aș vrea din toată inima! I-am spus că-l fac atacant!” Mutarea de vis anunțată de Becali după victoria cu Dinamo 2 Remarcatul lui Gigi Becali după ce FCSB s-a calificat în Conference League: “A dovedit că e fotbalist” 3 Becali n-a mai avut răbdare și face primul transfer: „Am primit oferta de la FCSB!” 4 Câţi bani şi câte puncte a obţinut Sorana Cîrstea, după calificarea în optimile de finală de la Roland Garros 2026 5 Primul jucător care pleacă de la Barcelona după transferul lui Anthony Gordon! Câți bani primesc catalanii 6 Gigi Becali a anunţat jucătorii care pleacă de la FCSB: “La revedere!” Primul fotbalist care a semnat
Citește și
Cele mai citite
Daniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecăriDaniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecări
Situație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedeteleSituație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedetele
Veste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFAVeste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFA
„L-aș vrea din toată inima! I-am spus că-l fac atacant!” Mutarea de vis anunțată de Becali după victoria cu Dinamo„L-aș vrea din toată inima! I-am spus că-l fac atacant!” Mutarea de vis anunțată de Becali după victoria cu Dinamo