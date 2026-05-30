Scene incredibile de pe străzile din Paris! Fanii s-au bătut cu poliția după triumful PSG-ului din UCL

Scene desprinse din filmele de groază pe străzile din centrul Parisului, după ce PSG a triumfat pentru al doilea sezon consecutiv în finala IEFA Champions League.
Suporterii au produs haos pe faimosul bulevard Champs-Élysées și s-au bătut cu forțele de ordine, care au arestat sute de persoane în timpul manifestațiilor.
Suporterii PSG, haos pe Champs-Élysées
La fel ca în sezonul trecut, suporterii celor de la Paris Saint Germain au făcut haos pe străzile din capitala Franței, înainte și după finala UEFA Champions League.
Cei mai înfocați fani ai parizienilor au încendiat mașini, au spart geamurile magazinelor și s-au bătut cu poliția ca în filmele de acțiune. Mulți dintre aceștia își vor petrece noaptea după gratii.
The explosion of emotion outside the Parc des Princes as PSG fans celebrated their Champions League triumph over Arsenal. 🤯
Scenes of pure joy erupted across Paris after the penalty shootout victory sealed back-to-back Champions League wins. 🏆🏆🇫🇷
— Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) May 30, 2026
Police and Psg fans clashing on the streets of Paris… 🇲🇫
— Football Fights (@Footballfights) May 30, 2026
PSG fans didn’t even wait for the final whistle before starting the stampedes through the city.
It's going to be pandemonium in Paris tonight.#PSGARS
— Kiera Diss (@KieraDiss) May 30, 2026
