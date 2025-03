"Aveţi ofertă să îl antrenaţi pe Cristiano Ronaldo?" Răspunsul dat de Cosmin Contra - Antena Sport

Cosmin Contra, în timpul unui meci - Profimedia Images Cosmin Contra a anunţat că nu are încă nicio ofertă de la Al-Nassr, echipa unde evoluază Cristiano Ronaldo. Totuşi, „Guriţă” a lăsat să se înţeleagă că îşi va continua cariera în campionatul din Arabia Saudită. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Ultima echipă pregătită de Cosmin Contra a fost Damac, în perioada martie 2023 – decembrie 2024. Antrenorul care a mai trecut şi pe la Al-Ittihad a plecat cu scandal de la Damac, dar are acum discuţii cu alte cluburi din zona arabă. Cosmin Contra a negat negocierile cu Al-Nassr „Nu pot să dau detalii. Au antrenor, îl au pe Pioli. N-am avut discuții cu nimeni momentan. Există interes, dar nu din partea celor de la Al Nassr, ci din mai multe părți din acea zonă. Deocamdată nu este nimic sigur. Îți dai seama, pentru mine ar fi extraordinar să am această ocazie. Să vedem ce se va întâmpla, nu se știe niciodată”, a spus Contra, citat de sportpesurse.ro. Probleme financiare la Damac Cu o lună în urmă, Contra a dat de înțeles faptul că staff-ul, dar și jucătorii legitimați la club, nu au fost plătiți la zi și a explicat că, în unele momente, i-a fost greu să își motiveze elevii, având în vedere aceste probleme. Reclamă

Reclamă

„Motivul principal a fost legat de bani. Încă din luna ianuarie a anului trecut, au început problemele noastre financiare la club. Cu salarii neplătite, cu prime restante. Am tot vorbit cu șefii clubului. Le-am cerut, în mod repetat, să facă ceva pentru rezolvarea acestor probleme. Din păcate, după peste 10 luni de așteptare, nu s-a întâmplat nimic. Și, în acel moment, am luat decizia de a pleca după ultimul meci din 2024.

A fost o perioadă foarte stresantă pentru mine și, în final, am văzut că nu mai rezist. Am dat totul pentru Damac dar, când am văzut că nu mai pot lucra, am luat decizia să mă întorc acasă. N-am vrut să plec de la Damac, dar, ca să rămân, aveam nevoie de un mediu bun, ca să pot lucra. Ceea ce n-a mai fost posibil, din păcate. Mai ales că, din cauza problemelor financiare, nu mai aveam puterea de a-i motiva pe jucători”, a spus Cosmin Contra, citat de Al-Arabiya.

În cariera sa, Cosmin Contra a mai antrenat la: Poli Timișoara, Getafe (juniori), Fuenlabrada, Petrolul, Getafe (seniori), GZ R&F, Alcoron, Dinamo, echipa națională a României și la Al-Ittihad.

Reclamă