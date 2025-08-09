"E cel mai bun din Liga 1" Ilie Dumitrescu, impresionat de un jucător de la Dinamo! - Antena Sport

Închide meniul
Bogdan Stănescu Publicat: 9 august 2025, 8:33

Ilie Dumitrescu / Hepta

Ilie Dumitrescu a remarcat unul dintre jucătorii lui Dinamo, după partida câştigată la limită, cu 1-0, în deplasare, de echipa lui Kopic, cu Metaloglobus.

Este vorba de fundaşul central Nikita Stoinov (19 ani), jucător adus de Dinamo de la Maccabi Netanya. “Câinii” au plătit 450.000 de euro pentru a-l aduce pe fundaşul care e cotat la 350.000 de euro de către transfermarkt.com. Stoinov are 4 prezenţe în naţionala U21 a Israelului.

Ilie Dumitrescu l-a lăudat pe Nikita Stoinov

Stoinov e cel mai bun fundaș central de picior stâng din Liga 1”, a declarat Ilie Dumitrescu pentru digisport.ro.

Zeljko Kopic pare să fi rezolvat problema fundaşului central, după plecarea lui Homawoo şi accidentarea lui Andrei Mărginean, care a fost înlocuitorul internaţionalului togolez în primele meciuri ale “câinilor” în acest sezon.

Stoinov a debutat pentru Dinamo în derby-ul câştigat de “câini” cu FCSB, cu 4-3. El a avut şi atunci o evoluţie sigură. Greşelile din apărarea “câinilor” au fost făcute de Kennedy Boateng, care a provocat două penalty-uri, mai întâi printr-un fault asupra lui Florin Tănase, iar apoi printr-un henţ inexplicabil din careu. Ambele lovituri de la 11 metri au fost transformate de Florin Tănase.

Pe lângă Stoinov, Ilie Dumitrescu a mai remarcat un jucător de la Dinamo. Este vorba de Cristi Mihai, care a intrat foarte bine de pe bancă în ultimele meciuri ale “câinilor”. Nu e exclus ca Mihai să îl înlocuiască pe Kyriakou în primul 11 al lui Dinamo.

Cristi Mihai a fost unul dintre remarcații mei la Dinamo și la un moment dat se va impune, dar acolo e nevoie de maturitate. Repet, mie mi-a plăcut foarte mult Cristi Mihai.

Sunt plusuri și minusuri. Kyriakou recuperează mai mult, dar Cristi Mihai are tehnică superioară. Are calitate”, a mai declarat Ilie Dumitrescu, pentru sursa citată.

Trump a anunţat că se va întâlni cu Vladimir Putin pe 15 august, în Alaska / Kremlinul a confirmat summitulTrump a anunţat că se va întâlni cu Vladimir Putin pe 15 august, în Alaska / Kremlinul a confirmat summitul
