"E cel mai bun din Liga 1" Ilie Dumitrescu, impresionat de un jucător de la Dinamo! - Antena Sport

Ilie Dumitrescu a remarcat unul dintre jucătorii lui Dinamo, după partida câştigată la limită, cu 1-0, în deplasare, de echipa lui Kopic, cu Metaloglobus.

Este vorba de fundaşul central Nikita Stoinov (19 ani), jucător adus de Dinamo de la Maccabi Netanya. “Câinii” au plătit 450.000 de euro pentru a-l aduce pe fundaşul care e cotat la 350.000 de euro de către transfermarkt.com. Stoinov are 4 prezenţe în naţionala U21 a Israelului.

Ilie Dumitrescu l-a lăudat pe Nikita Stoinov

”Stoinov e cel mai bun fundaș central de picior stâng din Liga 1”, a declarat Ilie Dumitrescu pentru digisport.ro.

Zeljko Kopic pare să fi rezolvat problema fundaşului central, după plecarea lui Homawoo şi accidentarea lui Andrei Mărginean, care a fost înlocuitorul internaţionalului togolez în primele meciuri ale “câinilor” în acest sezon.

Stoinov a debutat pentru Dinamo în derby-ul câştigat de “câini” cu FCSB, cu 4-3. El a avut şi atunci o evoluţie sigură. Greşelile din apărarea “câinilor” au fost făcute de Kennedy Boateng, care a provocat două penalty-uri, mai întâi printr-un fault asupra lui Florin Tănase, iar apoi printr-un henţ inexplicabil din careu. Ambele lovituri de la 11 metri au fost transformate de Florin Tănase.