Gicu Grozav, întrebat despre retragerea din fotbal după U Cluj - Petrolul 1-1! Jucătorul a dat răspunsul pe loc - Antena Sport

Gicu Grozav, întrebat despre retragerea din fotbal după U Cluj – Petrolul 1-1! Jucătorul a dat răspunsul pe loc

Alex Ioniță Publicat: 9 august 2025, 23:45

Hepta

Gicu Grozav a oferit prima reacție după U Cluj – Petrolul 1-1. Jucătorul a fost întrebat, la interviu, despre retragerea din fotbal și a dat răspunsul pe loc.

Grozav și-a prelungit recent contractul cu Petrolul, echipă pentru care va mai evolua cel puțin încă un an. Acesta a declarat că nu se gândește încă la retragere, însă a menționat că și-ar dori să își încheie cariera de fotbalist la echipa din Ploiești.

Ce a spus Gicu Grozav atunci când a fost întrebat despre retragerea din fotbal

“Am avut spirit de sacrificiu. Chiar mi-a plăcut în această seară, am dat dovadă de caracter, chiar dacă am luat gol pe final de repiză. Am reușit să obținem un punct într-o deplasare grea, contra unei echipe de play-off. Suntem bucuroși în această seară!

Chiar s-a muncit în această seară, s-a dat dovadă de caracter, asta mă bucură!

Eu zic că a fost un joc echilibrat, au ajuns de 2-3 ori într-o poziție mai periculoasă în prima repriză. Ne-am creat și noi câteva oportunități pe care nu le-am fructificat, dar, în a doua repriză am încercat să stăm cât mai sus. Era important să marcăm și mă bucur că am reușit.

Puteam mai mult în alte meciuri, și cu FCSB și cu UTA, dar asta este, ăsta este fotbalul.

Ne-am întărit, am rămas cu aceași unitate de grup, suntem o familie și asta se vede și în teren!

Am semnat pentru încă un an, sunt foarte fericit. Mă bucur că am reușit să îmi ajut echipa și în această seară. Asta voi încerca la fiecare meci!

Nu mă gândesc la retragere, dar mi-ar plăcea să îmi închei cariera la Petrolul. Eu am încredere că putem face lucruri frumoase!”, a spus Gicu Grozav, la digisport.ro.

U Cluj – Petrolul 1-1

Meciul U Cluj – Petrolul, încheiat la egalitate, scor 1-1, a fost în format LIVE SCORE pe As.ro. Partida a contat pentru etapa cu numărul 5 a sezonului de Liga 1.

U Cluj a dat prima lovitură a paritdei înainte de pauză, prin Lukic. Petrolul a revenit prin Bogdan Marian, care a stabilit și scorul final al partidei în minutul 71.

După acest rezultat, ardelenii se află pe locul 6 în Liga 1, cu 6 puncte obținute în 5 partide jucate. De cealaltă parte, Petrolul Ploiești ocupă poziția a 9-a, cu 5 puncte.

Cum au arătat echipele de start: 

U Cluj (4-2-3-1): Chirilă – Mikanovic, Codrea, I. Cristea, Chipciu – Murgia, Simion – Thiam, Nistor, Bic – Lukic
Rezerve: Gertmonas, Lefter, Chinteș, Barstan, M. Gomes, Artean, Drammeh, Bota, Fabry, Macalou, A. Trică
Antrenor Ioan Ovidiu Sabău

Petrolul (4-3-3): Bălbărău – Ricardinho, Papp, Roche, Radu – Boțogan, Mateiu, Jyry – Ludewig, Doumtsios, Grozav
Rezerve: Krell, B. Marian, Guilherme Soares, Tolea, Doukansy, V. Gheorghe, Hanca, Fabricio Santos, David Paraschiv, I. Răducan, Chică Roșă, Prce
Antrenor Liviu Ciobotariu

