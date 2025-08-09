Gicu Grozav, întrebat despre retragerea din fotbal după U Cluj - Petrolul 1-1! Jucătorul a dat răspunsul pe loc - Antena Sport

Gicu Grozav a oferit prima reacție după U Cluj – Petrolul 1-1. Jucătorul a fost întrebat, la interviu, despre retragerea din fotbal și a dat răspunsul pe loc.

Grozav și-a prelungit recent contractul cu Petrolul, echipă pentru care va mai evolua cel puțin încă un an. Acesta a declarat că nu se gândește încă la retragere, însă a menționat că și-ar dori să își încheie cariera de fotbalist la echipa din Ploiești.

Ce a spus Gicu Grozav atunci când a fost întrebat despre retragerea din fotbal

“Am avut spirit de sacrificiu. Chiar mi-a plăcut în această seară, am dat dovadă de caracter, chiar dacă am luat gol pe final de repiză. Am reușit să obținem un punct într-o deplasare grea, contra unei echipe de play-off. Suntem bucuroși în această seară!

Chiar s-a muncit în această seară, s-a dat dovadă de caracter, asta mă bucură!

Eu zic că a fost un joc echilibrat, au ajuns de 2-3 ori într-o poziție mai periculoasă în prima repriză. Ne-am creat și noi câteva oportunități pe care nu le-am fructificat, dar, în a doua repriză am încercat să stăm cât mai sus. Era important să marcăm și mă bucur că am reușit.