U Cluj - Petrolul, 21:30, LIVE SCORE. Echipa lui Sabău, fără victorie acasă în acest sezon - Antena Sport

Meciul U Cluj – Petrolul este în format LIVE SCORE de la ora 21:30. Echipa antrenată de Ioan Ovidiu Sabău caută prima victorie pe teren propriu în acest sezon.
U Cluj a făcut egal, 2-2, în ultima etapă, în deplasare, cu Hermannstadt. Partida se dispută la Sibiu.
U Cluj – Petrolul LIVE SCORE
U Cluj are numai o victorie în acest sezon, cu 4-1, în deplasare, cu penultima clasată, Metaloglobus. După 4 etape disputate, U Cluj e pe locul 8 în Liga 1, cu 5 puncte.
De partea cealaltă, Petrolul are 4 puncte şi se află pe locul 10 în Liga 1.
Echipe probabile:
U Cluj (4-3-1-2): Lefter – Mikanovic, I. Cristea, Codrea, Chipciu – Bic, Murgia, Fabry – Nistor – Thiam, Macalou
Rezerve: Gertmonas, Chirilă, Simion, Lukic, A. Trică, Barstan, Drammeh, Toșca, M. Silva, Bota, Chinteş
Antrenor: Ioan Ovidiu Sabău
Petrolul (4-3-3): Bălbărău – Ricardinho, Papp, Prce, Radu – Jyry, V. Gheorghe, Botogan – Ludewig, Doumtsios, Grozav
Rezerve: Krell, Tolea, Hanca, Chică-Roșă, Roche, Răducan, D. Paraschiv, Dumitrache, Doukansy, B. Marian, Mateiu, Baiano
Antrenor: Liviu Ciobotariu
În ultima etapă, Petrolul a fost învinsă, în deplasare, de UTA, cu 2-1. “Lupii galbeni” au o singură victorie în primele 3 etape, cu Metaloglobus, cu 3-0. În afară de înfrângerea cu UTA, Petrolul a mai pierdut acasă cu FCSB, cu 1-0. Petrolul a mai făcut egal, 0-0, cu Oţelul.