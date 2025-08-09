U Cluj - Petrolul, 21:30, LIVE SCORE. Echipa lui Sabău, fără victorie acasă în acest sezon - Antena Sport

Meciul U Cluj – Petrolul este în format LIVE SCORE de la ora 21:30. Echipa antrenată de Ioan Ovidiu Sabău caută prima victorie pe teren propriu în acest sezon.

U Cluj a făcut egal, 2-2, în ultima etapă, în deplasare, cu Hermannstadt. Partida se dispută la Sibiu.

U Cluj – Petrolul LIVE SCORE

U Cluj are numai o victorie în acest sezon, cu 4-1, în deplasare, cu penultima clasată, Metaloglobus. După 4 etape disputate, U Cluj e pe locul 8 în Liga 1, cu 5 puncte.

De partea cealaltă, Petrolul are 4 puncte şi se află pe locul 10 în Liga 1.

Echipe probabile: