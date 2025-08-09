OFICIAL | Lucas Chevalier a fost prezentat de PSG! Campioana Europei a plătit 40 de milioane de euro - Antena Sport

Lucas Chevalier este noul portar al celor de la PSG. Campioana Europei l-a transferat pe francezul de 23 de ani de la Lille pentru suma de 40 de milioane de euro.

Parizienii au confirmat pe site-ul oficial că Lucas Chevalier, care va purta numărul 30, a semnat un contract valabil cu echipa pregătită de Luis Enrique până în 2030.

OFICIAL | Lucas Chevalier a fost prezentat de PSG!

Portarul de 23 de ani a impresionat în ultimii ani cu evoluţiile sale la Lille, motiv pentru care parizienii au plătit 40 de milioane de euro pentru transferul acestuia.

“Sunt un copil care își realizează visul. De când eram mic, mi-am dorit să joc la cel mai înalt nivel”, a declarat Chevalier, după ce a semnat cu PSG.

