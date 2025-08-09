OFICIAL | Lucas Chevalier a fost prezentat de PSG! Campioana Europei a plătit 40 de milioane de euro - Antena Sport

Închide meniul
OFICIAL | Lucas Chevalier a fost prezentat de PSG! Campioana Europei a plătit 40 de milioane de euro

Publicat: 9 august 2025, 23:00

Lucas Chevalier / Profimedia

Lucas Chevalier este noul portar al celor de la PSG. Campioana Europei l-a transferat pe francezul de 23 de ani de la Lille pentru suma de 40 de milioane de euro.

Parizienii au confirmat pe site-ul oficial că Lucas Chevalier, care va purta numărul 30, a semnat un contract valabil cu echipa pregătită de Luis Enrique până în 2030.

OFICIAL | Lucas Chevalier a fost prezentat de PSG!

Portarul de 23 de ani a impresionat în ultimii ani cu evoluţiile sale la Lille, motiv pentru care parizienii au plătit 40 de milioane de euro pentru transferul acestuia.

“Sunt un copil care își realizează visul. De când eram mic, mi-am dorit să joc la cel mai înalt nivel”, a declarat Chevalier, după ce a semnat cu PSG.

Cotat la 30 de milioane de euro pe transfermarkt.com, Lucas Chevalier a devenit campion în Ligue 1 cu Lille, în anul 2023.

Crescut de Lille, Lucas Chevalier a mai jucat în cariera sa doar la Valenciennes, acolo unde a fost împrumutat în timpul sezonului 2021/22.

Illia Zabarnyi, care a fost antrenat de Mircea Lucescu, va ajunge la PSG

Paris Saint-Germain a ajuns la un acord cu echipa engleză de fotbal AFC Bournemouth pentru transferul fundaşului ucrainean Illia Zabarnyi, fostul elev al antrenorului Mircea Lucescu la Dinamo Kiev, în schimbul căruia campioana Franţei va plăti suma de 63 de milioane de euro, plus alte 6 milioane de euro reprezentând bonusuri şi taxe de solidaritate, informează L’Equipe.

"Am venit pe ieftineală". Peripeţiile lui Gigi de la Fălticeni cu preţurile de pe litoralul românesc"Am venit pe ieftineală". Peripeţiile lui Gigi de la Fălticeni cu preţurile de pe litoralul românesc
Illia Zabarnyi (22 ani) a fost recrutat de Bournemouth de la Dinamo Kiev în 2023, ucraineanul făcând pereche în centrul defensivei englezilor, în sezonul trecut, cu internaţionalul spaniol Dean Huijsen, cumpărat la rândul său în această vară de Real Madrid, cu 60 de milioane de euro, contravaloarea clauzei sale de reziliere.

Fotbalistul ucrainean a fost autorizat să se deplaseze în capitala Franţei pentru a-şi pune semnătura pe contractul cu PSG, cu o durată de cinci ani, precizează cotidianul sportiv din Hexagon, notează agerpres.ro.

Zabarnîi va încasa un salariu net de 4,5 milioane de euro la PSG, excluzând bonusurile (care pot creşte uşor factura la 8 milioane de euro), în primul său sezon pe Parc des Princes, conform L’Equipe

