Fanii FCSB-ului nu fac deplasarea în Kosovo, pentru returul cu Drita: "Am fost atenționați că e mai bine așa!" - Antena Sport

Mihai Stoica a dezvăluit că fanii FCSB-ului nu își vor susține favoriții la returul cu Drita, din Kosovo. Oficialul a dezvăluit că echipa lui Gigi Becali nu va cere bilete pentru manșa retur a „dublei” din turul 3 al preliminariilor Europa League.
Drita – FCSB se va disputa pe 14 august, de la ora 21:00. Meciul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe AS.ro.
”Suporterii nu vor face deplasarea în Kosovo. Nu solicităm bilete pentru suporteri. Am fost atenționați că e mai bine așa. Oamenii s-au comportat ok cu noi, ne comportăm și noi la fel.
Suporterii noștri au dat o lecție de maturitate care ne-a mișcat pe toți. Eram convinși că va ieși iar scandal. Au reușit să nu ne facă probleme și să nu își facă nici ei probleme. Vom juca play-off-ul, indiferent de competiție, cu stadionul plin. Altfel, se putea închide stadionul, puteam plăti amenzi de sute de mii de euro. E mare lucru să nu auzi o dată o scandare”, a spus Mihai Stoica, la primasport.ro.
FCSB pleacă cu prima șansă la calificarea în play-off-ul Europa League. Campioana României s-a impus dramatic în manșa tur a „dublei” cu Drita, după ce a revenit de la scorul de 0-2.
Câștigătoarea acestei „duble” se va întâlni, în play-off, cu scoțienii de la Aberdeen.
