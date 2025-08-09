Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Fanii FCSB-ului nu fac deplasarea în Kosovo, pentru returul cu Drita: "Am fost atenționați că e mai bine așa!" - Antena Sport

Home | Fotbal | Europa League | Fanii FCSB-ului nu fac deplasarea în Kosovo, pentru returul cu Drita: “Am fost atenționați că e mai bine așa!”

Fanii FCSB-ului nu fac deplasarea în Kosovo, pentru returul cu Drita: “Am fost atenționați că e mai bine așa!”

Alex Ioniță Publicat: 9 august 2025, 23:01

Comentarii
Fanii FCSB-ului nu fac deplasarea în Kosovo, pentru returul cu Drita: Am fost atenționați că e mai bine așa!

SportPictures

Mihai Stoica a dezvăluit că fanii FCSB-ului nu își vor susține favoriții la returul cu Drita, din Kosovo. Oficialul a dezvăluit că echipa lui Gigi Becali nu va cere bilete pentru manșa retur a „dublei” din turul 3 al preliminariilor Europa League.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Drita – FCSB se va disputa pe 14 august, de la ora 21:00. Meciul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe AS.ro.

Mihai Stoica a dezvăluit că fanii FCSB-ului nu fac deplasarea în Kosovo, pentru returul cu Drita

”Suporterii nu vor face deplasarea în Kosovo. Nu solicităm bilete pentru suporteri. Am fost atenționați că e mai bine așa. Oamenii s-au comportat ok cu noi, ne comportăm și noi la fel.

Suporterii noștri au dat o lecție de maturitate care ne-a mișcat pe toți. Eram convinși că va ieși iar scandal. Au reușit să nu ne facă probleme și să nu își facă nici ei probleme. Vom juca play-off-ul, indiferent de competiție, cu stadionul plin. Altfel, se putea închide stadionul, puteam plăti amenzi de sute de mii de euro. E mare lucru să nu auzi o dată o scandare”, a spus Mihai Stoica, la primasport.ro.

FCSB pleacă cu prima șansă la calificarea în play-off-ul Europa League. Campioana României s-a impus dramatic în manșa tur a „dublei” cu Drita, după ce a revenit de la scorul de 0-2.

Reclamă
Reclamă

Câștigătoarea acestei „duble” se va întâlni, în play-off, cu scoțienii de la Aberdeen.

Mihai Stoica, ironic după transferul lui Ovidiu Perianu la CFR Cluj: “Aşa am citit”

Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie al celor de la FCSB, a vorbit despre sosirea lui Ovidiu Perianu la CFR Cluj. După despărţirea de campioana României, Perianu a semnat cu formaţia din Gruia din postura de jucător liber de contract.

Oficialul roş-albaştrilor este de părere că cei de la CFR Cluj l-au adus pe Perianu graţie relaţiei bune de prietenie dintre acesta şi Louis Munteanu, golgheterul echipei lui Dan Petrescu.

"Am venit pe ieftineală". Peripeţiile lui Gigi de la Fălticeni cu preţurile de pe litoralul românesc"Am venit pe ieftineală". Peripeţiile lui Gigi de la Fălticeni cu preţurile de pe litoralul românesc
Reclamă

Stoica a subliniat faptul că cei doi sunt din judeţul Vaslui şi a ironizat “statutul” pe care l-ar avea Louis Munteanu la CFR Cluj, făcând referire la suma vehiculată de Neluţu Varga în ultima vreme pentru atacantul clujenilor:

“Știu relația de prietenie pe care o are Perianu o are cu Louis Munteanu, sunt din Bârlad amândoi, Vaslui, «frați», poate asta a contat. Sunt foarte buni prieteni, de copii.

Să vedem pe cine va înlocui pe listă. Eu îmi imaginez că de asta l-au transferat. Așa cred. Louis are un statut acolo și, dacă pleacă, va avea același statut, va pleca pe bani foarte mulți, 18 milioane, așa am citit.

(n.r. – Ești ironic?) Nu sunt ironic. Golgheterul campionatului, jucător tânăr. Cine crede că Perianu e număr 6 se înșală amarnic, niciodată nu e, e număr 8. L-am păstrat pentru că era jucător care nu ocupa locul nimănui”, a declarat Mihai Stoica.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica FCSB în play-off-ul Europa League după „dubla” cu FK Drita?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
EXCLUSIV. Mărturia tatălui băiatului mort în avionul prăbușit din Arad: "Am avut încredere în pilot"
Observator
EXCLUSIV. Mărturia tatălui băiatului mort în avionul prăbușit din Arad: "Am avut încredere în pilot"
S-a întors dintr-o vacanță exotică și a murit brusc după câteva zile. Cum a fost posibil așa ceva
Fanatik.ro
S-a întors dintr-o vacanță exotică și a murit brusc după câteva zile. Cum a fost posibil așa ceva
23:45
Gicu Grozav, întrebat despre retragerea din fotbal după U Cluj – Petrolul 1-1! Jucătorul a dat răspunsul pe loc
23:27
U Cluj – Petrolul 1-1! Echipa lui Ioan Ovidiu Sabău, fără victorie pe teren propriu în noul sezon
23:20
Sorana Cîrstea s-a calificat în turul 3 la Cincinnati! Victorie superbă după ce a învins capul de serie 22
23:00
OFICIAL | Lucas Chevalier a fost prezentat de PSG! Campioana Europei a plătit 40 de milioane de euro
22:14
Mihai Stoica, ironic după transferul lui Ovidiu Perianu la CFR Cluj: “Aşa am citit”
22:04
Adi Mihalcea a făcut apel la calm după ce UTA a urcat pe primul loc în Liga 1: “Nu ne îmbătăm cu apă rece”
Vezi toate știrile
1 Fiul regretatului Mihai Leu, Marco, implicat într-un accident grav la raliul organizat în memoria tatălui său! 2 “E cel mai bun din Liga 1” Ilie Dumitrescu, impresionat de un jucător de la Dinamo! 3 CFR Cluj, al doilea transfer al zilei! Anunțul oficial: “Bun venit!” 4 Suma uriaşă încasată de Alex Băluţă la despărţirea de FCSB! Gigi Becali a făcut totul public 5 Ce salariu va avea Dennis Man la PSV Eindhoven. Tricolorul, direct în topul celor mai bine plătiţi jucători 6 Cât va achita, de fapt, PSV Eindhoven pentru Dennis Man. Fabrizio Romano a anunţat suma pe care o va primi Parma
Citește și
Cele mai citite
“Nu mi s-a întâmplat în 25 de ani” Gigi Becali a anunţat o schimbare radicală după Dinamo – FCSB 4-3!“Nu mi s-a întâmplat în 25 de ani” Gigi Becali a anunţat o schimbare radicală după Dinamo – FCSB 4-3!
Gigi Becali s-a decis! Jucătorul care nu mai are nicio şansă de a juca la FCSB: “Iese de pe toate listele”Gigi Becali s-a decis! Jucătorul care nu mai are nicio şansă de a juca la FCSB: “Iese de pe toate listele”
Ion Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmăIon Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmă
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Thomas Partey pleacă de la Arsenal în La Liga. Alexi Pitu a semnatCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Thomas Partey pleacă de la Arsenal în La Liga. Alexi Pitu a semnat