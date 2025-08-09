CFR Cluj, al doilea transfer al zilei! Anunțul oficial: "Bun venit!" - Antena Sport

Închide meniul
Home | Fotbal | Liga 1 | CFR Cluj, al doilea transfer al zilei! Anunțul oficial: "Bun venit!"

Alex Ioniță Publicat: 9 august 2025, 17:27

CFR Cluj a oficializat al 2-lea transfer al zilei! Ardelenii au făcut anunțul la câteva ore de la prezentarea lui Ovidiu Perianu, jucător care a ajuns în Gruia după despărțirea de FCSB.

În lotul lui Dan Petrescu a ajuns și Jayden Rus, în vârstă de 16 ani, care a fost format în Statele Unite, la echipe precum Dallas FC și Vardar SC.

Jayden Rus a fost prezentat oficial de CFR Cluj

De notat este și că mijlocașul de bandă a adunat și selecții la naționala U15 a României.

Oficialii celor de la CFR Cluj au anunțat transferul lui Jayden Rus prin intermediul unei postări, pe rețelele de socializare.

„Bun venit, Jayden Rus!

Un nou tânăr jucător la CFR Cluj! Începând de astăzi, Jayden Rus face parte din familia noastră!

Jayden este un mijlocaș de bandă, în vârstă de doar 16 ani, format în Statele Unite ale Americii, unde a evoluat pentru academia celor de la FC Dallas și Vardar SC. Datorită calităților sale, acesta a fost selecționat în naționala U15 a României!

Îi urăm bun venit și mult succes la clubul nostru!”, a scris CFR Cluj pe Facebook.

CFR Cluj a anunțat și transferul lui Ovidiu Perianu

Ovidiu Perianu (23 de ani) a semnat cu CFR Cluj. Perianu vine de la campioana României, FCSB. Gigi Becali a renunţat la el după meciul tur cu Shkendija, pierdut de roş-albaştri cu 1-0. Campioana României avea să piardă şi returul cu Shkendija, cu 2-1, fiind eliminată din Liga Campionilor de campioana Macedoniei de Nord, cu scorul general de 3-1.

Gigi Becali transmitea că Ovidiu Perianu nu are valoare pentru a evolua pentru FCSB.

“Bun venit, Ovidiu Perianu!

CFRiști, faceți cunoștință cu noul nostru mijlocaș! Începând de astăzi, Ovidiu Perianu va îmbrăca tricoul echipei noastre! 🤩

În vârstă de 23 de ani, Perianu a fost format la academia Regal Sport, unde a fost remarcat de cei de la FCSB, echipă la care a făcut primii pași în fotbalul profesionist. În ultimele sezoane, acesta a evoluat și pentru FC Botoșani, FC Buzău, iar în ultimul sezon a fost un jucător important pentru Unirea Slobozia, unde a evoluat sub formă de împrumut.

La nivel internațional, noul nostru jucător a bifat prezențe pentru naționalele de tineret ale României, iar în această vară a fost unul dintre jucătorii de bază ai reprezentativei U21 la Campionatul European!

Îi urăm mult succes și cât mai multe realizări alături de clubul nostru!”, a transmis CFR Cluj, pe Facebook.

