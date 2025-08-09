CFR Cluj, al doilea transfer al zilei! Anunțul oficial: "Bun venit!" - Antena Sport

CFR Cluj a oficializat al 2-lea transfer al zilei! Ardelenii au făcut anunțul la câteva ore de la prezentarea lui Ovidiu Perianu, jucător care a ajuns în Gruia după despărțirea de FCSB.
În lotul lui Dan Petrescu a ajuns și Jayden Rus, în vârstă de 16 ani, care a fost format în Statele Unite, la echipe precum Dallas FC și Vardar SC.
Jayden Rus a fost prezentat oficial de CFR Cluj
De notat este și că mijlocașul de bandă a adunat și selecții la naționala U15 a României.
Oficialii celor de la CFR Cluj au anunțat transferul lui Jayden Rus prin intermediul unei postări, pe rețelele de socializare.
„Bun venit, Jayden Rus!
Un nou tânăr jucător la CFR Cluj! Începând de astăzi, Jayden Rus face parte din familia noastră!
Jayden este un mijlocaș de bandă, în vârstă de doar 16 ani, format în Statele Unite ale Americii, unde a evoluat pentru academia celor de la FC Dallas și Vardar SC. Datorită calităților sale, acesta a fost selecționat în naționala U15 a României!
Îi urăm bun venit și mult succes la clubul nostru!”, a scris CFR Cluj pe Facebook.