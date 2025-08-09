Cât va achita, de fapt, PSV Eindhoven pentru Dennis Man. Fabrizio Romano a anunţat suma pe care o va primi Parma - Antena Sport

Închide meniul
Home | Fotbal | Fotbal extern | Cât va achita, de fapt, PSV Eindhoven pentru Dennis Man. Fabrizio Romano a anunţat suma pe care o va primi Parma

Gabriel Zamfirescu Publicat: 9 august 2025, 12:32

Dennis Man, în timpul unui meci al Parmei / Profimedia

Dennis Man e aproape de a schimba campionatul după ce şi-a pierdut locul de titular la Parma. Echipa de pe Ennio Tardini e dispusă să lase şi din preţ doar pentru aa-l vinde pe internaţionalul român în Olanda, la PSV Eindhoven. Fabrizio Romano a anunţat suma pe care o va primi Parma

Dennis Man va ajunge în Olanda, la PSV Eindhoven, la patru ani și jumătate de la momentul în care gruparea de pe ”Ennio Tardini” îl cumpăra de la FCSB pentru 11 milioane de euro.

Cât plătesc olandezii pentru Dennis Man

Transferul la PSV Eindhoven este iminent, iar mai multe publicații internaționale au înaintat diferite sume referitoare la afacerea dintre olandezi și italieni. Se pare că italienii vor ieşi pe pierdere din afacerea Dennis Man. Asta pentru că potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, toate detaliile sunt stabilite între cluburi. Mai exact, Parma va primi suma fixă de 8,5 milioane de euro pentru Man, și nu 9, așa cum se vehiculase anterior. Astfel, la prima vedere este o gaură de 2,5 milioane de euro pentru echipa din Serie A.

Totuşi, formaţia de pe Ennio Tardini va mai putea încasa și bonusuri de performanță, în funcție de realizările internaționalului român de la campioana Olandei. Man urmează să ajungă în Eindhoven, unde va efectua vizita medicală, iar apoi își va pune semnătura pe contract.

 

Până în 2028 ar urma să fie valabilă înțelegerea lui Dennis Man cu PSV Eindhoven. Internaţionalul român ar urma să primească un salariu anual de 1,7 milioane de euro. Asta l-ar face al şaselea cel mai bine plătit jucător din lotul olandezilor. Mai mult, Man va evolua şi în Champions League. Olandezii au luat titlul şi sunt calificaţi direct în cea mai importantă competiţie intercluburi din Europa.

