Suma uriaşă încasată de Alex Băluţă la despărţirea de FCSB! Gigi Becali a făcut totul public - Antena Sport

Suma uriaşă încasată de Alex Băluţă la despărţirea de FCSB! Gigi Becali a făcut totul public

Gabriel Zamfirescu Publicat: 9 august 2025, 11:43

Suma uriaşă încasată de Alex Băluţă la despărţirea de FCSB! Gigi Becali a făcut totul public

Gigi Becali, în timpul unui interviu / Profimedia

Gigi Becali a reuşit să scape de Alex Băluţă, dar costurile au fost piperate pentru şeful campioanei. Chiar latifundiarul din Pipera a dezvăluit câţi bani a fost nevoit să îi achite jucătorului pe care nu l-a mai vrut la echipa campioană. Fotbalistul ar urma să îşi continue cariera în străinătate.

Gigi Becali nu l-a mai dorit pe Alex Băluţă la FCSB, dar l-a costat destul de scump această despărţire. Chiar latifundiarul din Pipera a făcut publice detaliie şi l-a atacat pe fostul său jucător.

Suma importantă de bani încasată de Alex Băluţă la plecarea de la FCSB

Alexandru Băluță a plecat de la FCSB, iar acum este pe cale să semneze cu un club din străinătate. Jucătorul a semnat rezilierea contractului şi Gigi Becali a dt toate detaliile. Fotbalistul craiovean a încasat 50.000 de euro la despărțire și va mai primi încă 150.000 de euro în cazul unei calificări în grupa de Europa sau Conference League.

În total, 200.000 de euro pentru Băluță, sumă care poate fi confirmată joi, în cazul în care FCSB elimină Drita, după 3-2 în tur. Gigi Becali a anunțat că Alexandru Băluță este acum aproape de un transfer la o echipă din Cipru.

“I-am dat 50.000 lui Băluță. Dacă ne calificăm într-o cupă europeană, Europa sau Conference League, o să mai primească încă 150.000. Deci 200.000. El avea de luat anul ăsta 390.000 de euro, cu totul, inclusiv prime.

Băluță e băiat bun, dar îl învăța impresarul. Îmi cerea 300.000 de euro prima dată. Pe urmă a cerut 270.000. I-am zis că 200.000 primește. Eu știam că el are ofertă în Cipru, aveam informații. El vorbea de omenie, dar cum să iei bani degeaba de la mine, dar și salariu de la echipa la care mergi?”, a spus Gigi Becali, conform digisport.ro.

81 de meciuri a evoluat Băluță la FCSB, timp în care marcat 13 goluri și a oferit 12 pase decisive. Jucătorul a câştigat 3 trofee cu FCSB, două titluri și o Supercupă a României.

