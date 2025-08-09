Mihai Stoica, ironic după transferul lui Ovidiu Perianu la CFR Cluj: "Aşa am citit" - Antena Sport

Închide meniul
Mihai Stoica, ironic după transferul lui Ovidiu Perianu la CFR Cluj: “Aşa am citit”

Publicat: 9 august 2025, 22:14

Mihai Stoica / Profimedia

Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie al celor de la FCSB, a vorbit despre sosirea lui Ovidiu Perianu la CFR Cluj. După despărţirea de campioana României, Perianu a semnat cu formaţia din Gruia din postura de jucător liber de contract.

Oficialul roş-albaştrilor este de părere că cei de la CFR Cluj l-au adus pe Perianu graţie relaţiei bune de prietenie dintre acesta şi Louis Munteanu, golgheterul echipei lui Dan Petrescu.

Mihai Stoica, după transferul lui Ovidiu Perianu la CFR Cluj: “Să vedem pe cine va înlocui”

Stoica a subliniat faptul că cei doi sunt din judeţul Vaslui şi a ironizat “statutul” pe care l-ar avea Louis Munteanu la CFR Cluj, făcând referire la suma vehiculată de Neluţu Varga în ultima vreme pentru atacantul clujenilor:

“Știu relația de prietenie pe care o are Perianu o are cu Louis Munteanu, sunt din Bârlad amândoi, Vaslui, «frați», poate asta a contat. Sunt foarte buni prieteni, de copii.

Să vedem pe cine va înlocui pe listă. Eu îmi imaginez că de asta l-au transferat. Așa cred. Louis are un statut acolo și, dacă pleacă, va avea același statut, va pleca pe bani foarte mulți, 18 milioane, așa am citit.

(n.r. – Ești ironic?) Nu sunt ironic. Golgheterul campionatului, jucător tânăr. Cine crede că Perianu e număr 6 se înșală amarnic, niciodată nu e, e număr 8. L-am păstrat pentru că era jucător care nu ocupa locul nimănui”, a declarat Mihai Stoica, la primasport.ro.

Ovidiu Perianu, prezentat oficial de CFR Cluj

Ovidiu Perianu (23 de ani) a semnat cu CFR Cluj. Perianu vine de la campioana României, FCSB. Gigi Becali a renunţat la el după meciul tur cu Shkendija, pierdut de roş-albaştri cu 1-0. Campioana României avea să piardă şi returul cu Shkendija, cu 2-1, fiind eliminată din Liga Campionilor de campioana Macedoniei de Nord, cu scorul general de 3-1.

“Bun venit, Ovidiu Perianu!

CFRiști, faceți cunoștință cu noul nostru mijlocaș! Începând de astăzi, Ovidiu Perianu va îmbrăca tricoul echipei noastre!

În vârstă de 23 de ani, Perianu a fost format la academia Regal Sport, unde a fost remarcat de cei de la FCSB, echipă la care a făcut primii pași în fotbalul profesionist. În ultimele sezoane, acesta a evoluat și pentru FC Botoșani, FC Buzău, iar în ultimul sezon a fost un jucător important pentru Unirea Slobozia, unde a evoluat sub formă de împrumut.

La nivel internațional, noul nostru jucător a bifat prezențe pentru naționalele de tineret ale României, iar în această vară a fost unul dintre jucătorii de bază ai reprezentativei U21 la Campionatul European!

Îi urăm mult succes și cât mai multe realizări alături de clubul nostru!”, a transmis CFR Cluj, pe Facebook.

