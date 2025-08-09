Mihai Stoica, ironic după transferul lui Ovidiu Perianu la CFR Cluj: "Aşa am citit" - Antena Sport

Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie al celor de la FCSB, a vorbit despre sosirea lui Ovidiu Perianu la CFR Cluj. După despărţirea de campioana României, Perianu a semnat cu formaţia din Gruia din postura de jucător liber de contract.

Oficialul roş-albaştrilor este de părere că cei de la CFR Cluj l-au adus pe Perianu graţie relaţiei bune de prietenie dintre acesta şi Louis Munteanu, golgheterul echipei lui Dan Petrescu.

Mihai Stoica, după transferul lui Ovidiu Perianu la CFR Cluj: “Să vedem pe cine va înlocui”

Stoica a subliniat faptul că cei doi sunt din judeţul Vaslui şi a ironizat “statutul” pe care l-ar avea Louis Munteanu la CFR Cluj, făcând referire la suma vehiculată de Neluţu Varga în ultima vreme pentru atacantul clujenilor:

“Știu relația de prietenie pe care o are Perianu o are cu Louis Munteanu, sunt din Bârlad amândoi, Vaslui, «frați», poate asta a contat. Sunt foarte buni prieteni, de copii.

Să vedem pe cine va înlocui pe listă. Eu îmi imaginez că de asta l-au transferat. Așa cred. Louis are un statut acolo și, dacă pleacă, va avea același statut, va pleca pe bani foarte mulți, 18 milioane, așa am citit.