Mihai Stoica, ironic după transferul lui Ovidiu Perianu la CFR Cluj: "Aşa am citit" - Antena Sport

Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie al celor de la FCSB, a vorbit despre sosirea lui Ovidiu Perianu la CFR Cluj. După despărţirea de campioana României, Perianu a semnat cu formaţia din Gruia din postura de jucător liber de contract.
Oficialul roş-albaştrilor este de părere că cei de la CFR Cluj l-au adus pe Perianu graţie relaţiei bune de prietenie dintre acesta şi Louis Munteanu, golgheterul echipei lui Dan Petrescu.
Mihai Stoica, după transferul lui Ovidiu Perianu la CFR Cluj: “Să vedem pe cine va înlocui”
Stoica a subliniat faptul că cei doi sunt din judeţul Vaslui şi a ironizat “statutul” pe care l-ar avea Louis Munteanu la CFR Cluj, făcând referire la suma vehiculată de Neluţu Varga în ultima vreme pentru atacantul clujenilor:
“Știu relația de prietenie pe care o are Perianu o are cu Louis Munteanu, sunt din Bârlad amândoi, Vaslui, «frați», poate asta a contat. Sunt foarte buni prieteni, de copii.
Să vedem pe cine va înlocui pe listă. Eu îmi imaginez că de asta l-au transferat. Așa cred. Louis are un statut acolo și, dacă pleacă, va avea același statut, va pleca pe bani foarte mulți, 18 milioane, așa am citit.
(n.r. – Ești ironic?) Nu sunt ironic. Golgheterul campionatului, jucător tânăr. Cine crede că Perianu e număr 6 se înșală amarnic, niciodată nu e, e număr 8. L-am păstrat pentru că era jucător care nu ocupa locul nimănui”, a declarat Mihai Stoica, la primasport.ro.
Ovidiu Perianu, prezentat oficial de CFR Cluj
Ovidiu Perianu (23 de ani) a semnat cu CFR Cluj. Perianu vine de la campioana României, FCSB. Gigi Becali a renunţat la el după meciul tur cu Shkendija, pierdut de roş-albaştri cu 1-0. Campioana României avea să piardă şi returul cu Shkendija, cu 2-1, fiind eliminată din Liga Campionilor de campioana Macedoniei de Nord, cu scorul general de 3-1.
“Bun venit, Ovidiu Perianu!