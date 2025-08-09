Sorana Cîrstea s-a calificat în turul 3 la Cincinnati! Victorie superbă după ce a învins capul de serie 22 - Antena Sport

Închide meniul
Sorana Cîrstea s-a calificat în turul 3 la Cincinnati! Victorie superbă după ce a învins capul de serie 22

9 august 2025

Sorana Cîrstea, la serviciu / Profimedia

Sorana Cîrstea a obţinut calificarea în turul 3 al turneului WTA 1000 de la Cincinnati. Românca a întâlnit-o pe Magdalena Frech, favorita numărul 22 a turneului din Ohio.

Cîrstea a câştigat partida cu 7-6(4), 2-6, 6-4, după 2 ore şi 24 de minute de joc.

Cîrstea a început foarte bine partida. A făcut break-ul la 1-1, dar nu a reuşit să închidă setul, chiar dacă a condus cu 5-3. Frech a reuşit şi ea beak-ul, a trimis setul la tie-break, acolo unde s-a impus la 4.

În setul secund, cele două jucătoare au mers cap la cap în primele cinci game-uri, după care Frech a ieşit la rampă. A realizat două break-uri şi a închis setul la 6-2.

În setul decisiv, cea care a făcut prima break-ul a fost poloneza, atunci când a dus scorul la 3-1. Cîrstea a venit cu un răspuns imediat şi a restabilit egalitatea la 3, după care a reuşit şi al doilea break, la 4-4. Pe propriul serviciu, Cîrstea a avut nevoie de trei mingi de meci pentru a obţine calificarea în turul 3 de la Cincinnati.

Aceasta a fost prima victorie a Soranei Cîrstea în faţa polonezei. Frech s-a impus la prima întâlnire directă, la Birmingham, pe iarbă, în 2023, într-un meci care a avut nevoie de set decisiv.

Pentru Sorana Cîrstea urmează acum duelul contra câştgătoarei partidei dintre Yue Yuan (98 WTA) şi Diana Shnaider (20 WTA). În cazul în care va trece şi de turul al treilea, Sorana Cîrstea o poate întâlni pe Iga Swiatek.

Pentru calificarea în turul al treilea de la Cincinnati, Sorana Cîrstea a obţinut 65 de puncte WTA şi un cec în valoare de 32.840 dolari.

"Am venit pe ieftineală". Peripeţiile lui Gigi de la Fălticeni cu preţurile de pe litoralul românesc"Am venit pe ieftineală". Peripeţiile lui Gigi de la Fălticeni cu preţurile de pe litoralul românesc
Naomi Osaka şi-a cerut scuze după finala de la Montreal

Naomi Osaka a explicat atitudinea sa de la finalul turneului de la Montreal, în care a fost învinsă de canadienca Victoria Mboko, în vârstă de doar 18 ani.

La finalul meciului, în timpul ceremoniei de premiere, fostul numărul 1 mondial nu şi-a felicitat adversara şi nici nu i-a menţionat numele în discursul său. O atitudine foarte surprinzătoare, care a provocat reacţii vehemente pe reţelele de socializare.

„Mulţumesc, Montreal, a fost cu adevărat o aventură frumoasă. Vreau să-mi cer scuze şi să o felicit pe Victoria. Ai jucat un meci superb şi ai o carieră incredibilă în faţă! Îmi dau seama că nu te-am felicitat pe teren.

Sincer, eram puţin distrasă, foarte concentrată să nu repet acelaşi discurs ca în finala de la Indian Wells 2018 sau situaţia Jenny/Jennifer, aşa că am încercat să-mi fac discursul cât mai scurt posibil. Mulţumesc tuturor pentru această săptămână, ne vedem la New York”, a explicat jucătoarea extrem de dezamăgită după această înfrângere, notează news.ro.

