Sorana Cîrstea s-a calificat în turul 3 la Cincinnati! Victorie superbă după ce a învins capul de serie 22 - Antena Sport

Sorana Cîrstea a obţinut calificarea în turul 3 al turneului WTA 1000 de la Cincinnati. Românca a întâlnit-o pe Magdalena Frech, favorita numărul 22 a turneului din Ohio.

Cîrstea a câştigat partida cu 7-6(4), 2-6, 6-4, după 2 ore şi 24 de minute de joc.

Sorana Cîrstea s-a calificat în turul 3 la Cincinnati

Cîrstea a început foarte bine partida. A făcut break-ul la 1-1, dar nu a reuşit să închidă setul, chiar dacă a condus cu 5-3. Frech a reuşit şi ea beak-ul, a trimis setul la tie-break, acolo unde s-a impus la 4.

În setul secund, cele două jucătoare au mers cap la cap în primele cinci game-uri, după care Frech a ieşit la rampă. A realizat două break-uri şi a închis setul la 6-2.

În setul decisiv, cea care a făcut prima break-ul a fost poloneza, atunci când a dus scorul la 3-1. Cîrstea a venit cu un răspuns imediat şi a restabilit egalitatea la 3, după care a reuşit şi al doilea break, la 4-4. Pe propriul serviciu, Cîrstea a avut nevoie de trei mingi de meci pentru a obţine calificarea în turul 3 de la Cincinnati.