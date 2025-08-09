Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Fiul regretatului Mihai Leu, Marco, implicat într-un accident grav la raliul organizat în memoria tatălui său! - Antena Sport

Home | Alte sporturi | Fiul regretatului Mihai Leu, Marco, implicat într-un accident grav la raliul organizat în memoria tatălui său!

Fiul regretatului Mihai Leu, Marco, implicat într-un accident grav la raliul organizat în memoria tatălui său!

Publicat: 9 august 2025, 11:45

Comentarii
Fiul regretatului Mihai Leu, Marco, implicat într-un accident grav la raliul organizat în memoria tatălui său!

Maşina lui Marco Leu, după accident

Marco Leu, fiul regretatului Mihai Leu, a fost implicat într-un accident cu maşina tatălui său, un Audi R8 GT3, la Super Rally Timişoara care se desfăşoară sâmbătă în centrul oraşului Tmişoara. Copilotul a fost rănit.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Din primele informaţii, Marco Leu, care se afla la volanul maşinii de concurs în momentul accidentului, nu a fost rănit însă autoturismul său a suferit avarii destul de grave. De asemenea, copilotul a fost rănit.

Copilotul maşinii conduse de Marco Leu a fost rănit

Creat de legendarul Mihai Leu, Super Rally este un eveniment unic în peisajul automobilismului românesc, iar ediţia din acest an, Trofeul Profi Timişoara, îi este dedicată fondatorului său.

Competiţia aduce împreună 26 de piloţi de top din întreaga ţară, care concurează pe un traseu urban spectaculos, cu start din Piaţa Iancu Huniade şi parcul service amplasat în parcarea Modex din centrul Timişoarei.

Sâmbătă, 9 august, ziua a început cu antrenamente şi recunoaşteri, iar de la ora 14:00, sunt programate manşele oficiale de concurs, care vor stabili câştigătorii. Festivitatea de premiere va avea loc la ora 16:00, în Parcul Service.

Reclamă
Reclamă

Evenimentul urma să fie deschis de Marco Leu, fiul regretatului Mihai Leu, care ar fi trebuit să piloteze spectaculosul Audi R8 GT3 cu care tatăl său a concurat în ultimii doi ani.

Pe lista de start se află piloţi din toate ramurile motorsportului: raliu, viteză în coastă, drift şi circuit. Printre cei mai titraţi se numără Vali Porcişteanu, campion naţional absolut de raliuri, alături de alte nume consacrate şi tineri talentaţi.

Trump a anunţat că se va întâlni cu Vladimir Putin pe 15 august, în Alaska / Kremlinul a confirmat summitulTrump a anunţat că se va întâlni cu Vladimir Putin pe 15 august, în Alaska / Kremlinul a confirmat summitul
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica FCSB în play-off-ul Europa League după „dubla” cu FK Drita?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Cine este individul care a înjunghiat din senin o femeie pe stradă, în Bucureşti. Ce a mărturisit la audieri
Observator
Cine este individul care a înjunghiat din senin o femeie pe stradă, în Bucureşti. Ce a mărturisit la audieri
Turiștii care pleacă în Grecia, taxați cu 300 de lire sterline. Mesajul care poate încărca factura la telefon
Fanatik.ro
Turiștii care pleacă în Grecia, taxați cu 300 de lire sterline. Mesajul care poate încărca factura la telefon
11:43
Suma uriaşă încasată de Alex Băluţă la despărţirea de FCSB! Gigi Becali a făcut totul public
11:16
FCSB va avea parte de un arbitru de Champions League la returul cu Drita! Amintiri dureroase cu centralul
10:54
Avram Iancu a devenit primul om din lume care a traversat un continent înot!
10:53
Gigi Becali, ridiculizat de rivalul din Liga 1! Cuvinte dure la adresa şefului de la FCSB: “Trebuie să fii năuc”
10:46
Decizia luată de Barcelona după ce clubul catalan a intrat în conflict cu portarul ter Stegen!
10:19
FCSB, CFR Cluj şi Craiova vor juca în aceeaşi zi! Programul etapei a şaptea din Liga 1 a fost anunţat de LPF
Vezi toate știrile
1 Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Thomas Partey pleacă de la Arsenal în La Liga. Alexi Pitu a semnat 2 Gigi Becali a văzut lacrimile din ochii lui Daniel Bîrligea și a reacționat: “A distrus dușmanul” 3 Gicu Grozav a semnat! Anunțul oficial 4 “Gata!” Gigi Becali schimbă jucătorul U21 la FCSB: “Dacă vrea să joace, ce să fac?” 5 Plecare de ultimă oră de la FCSB! Anunțul lui Mihai Stoica: “În seara asta a semnat” 6 A murit impresarul Robert Vişan, unul dintre cei mai apropiaţi colaboratori ai lui Giovanni şi Victor Becali!
Citește și
Cele mai citite
“Nu mi s-a întâmplat în 25 de ani” Gigi Becali a anunţat o schimbare radicală după Dinamo – FCSB 4-3!“Nu mi s-a întâmplat în 25 de ani” Gigi Becali a anunţat o schimbare radicală după Dinamo – FCSB 4-3!
Gigi Becali s-a decis! Jucătorul care nu mai are nicio şansă de a juca la FCSB: “Iese de pe toate listele”Gigi Becali s-a decis! Jucătorul care nu mai are nicio şansă de a juca la FCSB: “Iese de pe toate listele”
Ion Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmăIon Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmă
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Thomas Partey pleacă de la Arsenal în La Liga. Alexi Pitu a semnatCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Thomas Partey pleacă de la Arsenal în La Liga. Alexi Pitu a semnat