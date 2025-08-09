Ce salariu va avea Dennis Man la PSV Eindhoven. Tricolorul, direct în topul celor mai bine plătiţi jucători - Antena Sport

Transferul lui Dennis Man de la Parma la PSV Eindhoven e aproape finalizat. Tricolorul în vârstă de 26 de ani urmează să schimbe campionatul după ce nu a mai intrat în vederile echipei din Serie A. Cele două formaţii au bătut palma şi internaţionalul român va evolua în Champions League.

Dennis Man este ca şi transferat de la Parma la PSV Eindhoven. Clubul olandez este în discuții cu Parma și pare doar o chestiune de ore până când internaționalul român va semna noul contract.

Dennis Man, direct în topul celor mai bine plătiţi jucători de la PSV Eindhoven

Dennis Man urmează să zboare către Eindhoven și să pună la cale ultimele detalii ale mutării. Fotbalistul român va semna până în 2028 și va avea opțiune de prelungire pentru încă un sezon. Mai mult, presa internaţională a aflat ce salariu va avea internaţionalul român în Eredivisie.

Dennis Man va avea un salariu de 1,7 milioane de euro și va intra direct în topul veniturilor la PSV. Asta în condiţiile în care cel mai mare venit îi aparține lui Sergino Dest, care este remunerat cu 3,92 milioane de euro anual.

Topul salariilor la PSV:

Dest – 3.92 milioane de euro anual

Pepi – 2,35 milioane de euro

Til – 2.35 milioane de euro

Schouten – 1,96 milioane de euro

Veerman – 1,96 milioane de euro

Man – 1,7 milioane de euro