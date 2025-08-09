Ce salariu va avea Dennis Man la PSV Eindhoven. Tricolorul, direct în topul celor mai bine plătiţi jucători - Antena Sport

Transferul lui Dennis Man de la Parma la PSV Eindhoven e aproape finalizat. Tricolorul în vârstă de 26 de ani urmează să schimbe campionatul după ce nu a mai intrat în vederile echipei din Serie A. Cele două formaţii au bătut palma şi internaţionalul român va evolua în Champions League.
Dennis Man este ca şi transferat de la Parma la PSV Eindhoven. Clubul olandez este în discuții cu Parma și pare doar o chestiune de ore până când internaționalul român va semna noul contract.
Dennis Man, direct în topul celor mai bine plătiţi jucători de la PSV Eindhoven
Dennis Man urmează să zboare către Eindhoven și să pună la cale ultimele detalii ale mutării. Fotbalistul român va semna până în 2028 și va avea opțiune de prelungire pentru încă un sezon. Mai mult, presa internaţională a aflat ce salariu va avea internaţionalul român în Eredivisie.
Dennis Man va avea un salariu de 1,7 milioane de euro și va intra direct în topul veniturilor la PSV. Asta în condiţiile în care cel mai mare venit îi aparține lui Sergino Dest, care este remunerat cu 3,92 milioane de euro anual.
Topul salariilor la PSV:
Dest – 3.92 milioane de euro anual
Pepi – 2,35 milioane de euro
Til – 2.35 milioane de euro
Schouten – 1,96 milioane de euro
Veerman – 1,96 milioane de euro
Man – 1,7 milioane de euro
Acord total pentru transferul lui Dennis Man de la Parma la PSV Eindhoven!
Publicaţia olandeză Eindhovens Daglab a anunţat că PSV Eindhoven a reuşit să îl convingă pe Dennis Man să semneze cu gruparea antrenată de Peter Bosz.
Dennis Man ar urma să plece în Olanda în acest weekend, unde va face vizita medicală şi va semna contractul.
„PSV și Parma ajunseseră deja la o înțelegere asupra sumei de transfer, astfel încât echipa din Eindhoven poate să facă în scurt timp anunțul celui de-al optulea transfer multimilionar din acest mercato estival”, a scris cotidianul olandez.