Bayern și Chelsea se luptă pentru semnătura lui Rayane Messi, puștiul comparat cu cel cu care împarte numele

Messi revine în Europa, iar Chelsea și Bayern vor să-l transfere! Sună incredibil, dar e adevărat. Însă nu este vorba despre Leo Messi, ci despre un jucător francez de 19 ani, numit Rayane Messi.

Îl vor Chelsea și Bayern

Christian Falk, redactorul șef de la Bild, dezvăluie că Rayane Messi este sus pe lista de achiziții pentru Bayern. Însă bavarezii au a doua șansă la transfer. Asta pentru că francezul aparține de Strasbourg, clubul care face parte din familia Chelsea.

Rayane Messi a fost împrumutat în ultimul an la Pau FC și la Neom, echipă din Arabia Saudită. Bayern îl are însă pe listă încă de când R. Messi juca în liga a treia franceză, iar The Guardian îl nume drept unul dintre cei mai promițători jucători din lume născuți după anul 2007.

Nu vrea să fie comparat cu Leo

Deși are același nume cu campionul mondial și jucătorul cu cele mai multe Baloane de Aur din istorie, Rayane nu vrea să fie în permanență comparat cu Leo Messi. Așa că pe tricou are scris R. Messi.

„Numele de familie n-are nicio legătură cu jucătorul argentinian. Este al tatălui meu și am crescut cu acest nume. La început a fost presiune pentru că știam că având acest nume, cum voi face ceva, toată lmea va vorbi despre asta” spune Rayane Messi.