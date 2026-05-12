Sorana Cîrstea, lăudată de Jelena Ostapenko: “Este o persoană extraordinar de drăguță”

Sorana Cîrstea (36 de ani, 27 WTA) se va duela în sferturile de finală de la Roma cu Jelena Ostapenko. Letona, campioană la Roland Garros în 2017, a vorbit la superlativ despre Sori, aflată la ultimul an în circuitul profesonist.
Aceasta va fi a opta întâlnire directă între cele două jucătoare care mult timp au fost prietene apropiate. Alona conduce la “directe” cu 4-3, dar Sorana a câştigat 3 din ultimele 4 meciuri.
Jelena Ostapenko: “Sorana este o persoană extraordinar de drăguță”
”Este o persoană extraordinar de drăguță. Cred că joacă foarte bine anul acesta. Am jucat de multe ori una împotriva celeilalte și cu siguranță va fi un meci bun.
Cred că faptul că 2026 este ultimul an al Soranei Cîrstea îi oferă puțină libertate, într-un sens bun, pentru că nu mai ai acea presiune că trebuie să-ți aperi punctele și lucruri de genul acesta.
De asemenea, este o mare muncitoare. A fost accidentată de câteva ori și este foarte greu să revii după accidentări”, a spus Ostapenko, citată de WTA.
Când se va disputa Sorana Cîrstea – Jelena Ostapenko
Organizatorii turneului de la Roma au anunțat programul zilei de marți. Duelul dintre Sorana Cîrstea și Jelena Ostapenko se va disputa pe Campo Centrale, cea mai mare arenă de la Foro Italico, nu mai devreme de ora 14:00.
Primul meci al zilei de pe Campo Centrale va fi de pe tabloul masculin. Lorenzo Musetti și Casper Ruud se vor întâlni înaintea partidei Soranei Cîrstea și Jelena Ostapenko.
