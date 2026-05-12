“FCSB nu prinde Europa!” Mitică Dragomir crede că Dinamo trece de echipa lui Gigi Becali la baraj

Mitică Dragomir face o profeție înaintea meciului de baraj. Cel mai probabil, FCSB va da piept cu Dinamo la meciul decisiv pentru Europa, crede fostul șef de la LPF, iar “câinii” se vor impune.

Mitică Dragomir spune că FCSB nu mai are jucătorii valoroși din anii trecuți.

„(n.r. – Dinamo sau FCSB la barajul de Conference?) Dinamo, mă, Dinamo. Gigi Becali nu mai are echipă. Are 2-3 jucători. Tănase, Popescu și portarii. (n.r. – Îi scoate la baraj Dinamo?) Da, sigur. (n.r. – Dacă îl scoate Gigi pe Kopic la baraj?) Atunci trebuie neapărat să îl facă antrenor emerit. Nu mai are echipă valoroasă.

În afară de căpitanul de echipă… Bîrligea e accidentat, nu știi dacă joacă sau nu… În afară de Tănase și Octavian Popescu, zi-mi unul pe care să îl transfer pe 3 milioane de euro acum? Poate pe Bîrligea, dar nu accidentat. Pe restul, nu.

Dacă joacă cu Dinamo, FCSB nu prinde Europa. Cu CFR Cluj ar fi mai ușor. În București o singură echipă e bună la ora asta. Dinamo. Peste toate. și joacă un fotbal plăcut”, a declarat Dumitru Dragomir, pentru Fanatik.ro.