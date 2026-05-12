Fotbalistul de la FC Botoșani a plâns în biroul lui Iftime să plece la FCSB: “M-a blocat”

Valeriu Iftime a povestit un moment halucinant. Joyskim Dawa a mers la Valeriu Iftime să ceară să fie lăsat să plece la FCSB, iar întâlnirea dintre cei doi l-a marcat pe omul de afaceri.

Acesta susține că Dawa chiar a plâns pentru a fi lăsat să plece. El avea un salariu de 3500 de euro, iar la FCSB urma să câștige de cinci ori mai mult.

”Dawa a venit la mine, avea vreo 3.500-4.000 de euro și când a aflat că a plecat Malcom Edjouma, care avea și el 3.500 de euro… A mers la 15.000 la FCSB și o primă de instalare.

A venit Dawa, care e un tip simpatic foc, înalt, 1.90, un munte de om… A început să plângă, că el se lasă de fotbal. Și m-a blocat. Ce fac eu cu ăștia?”, a povestit Valeriu Iftime în cadrul podcastului ”Sub radar”.

Dawa se află la FCSB din iulie 2022. Fotbalistul are o clauză de reziliere de 5 milioane de euro și contract valabil până în vara anului 2027. El s-ar afla pe lista celor de la Lyon și de la Genk, pentru un posibil transfer. Gigi Becali a declarat recent că este dispus să-l lase să plece pentru 2 milioane de euro, din vară.