Cel mai rapid sold-out din istoria Universității Craiova. În cât timp s-au vândut biletele pentru meciul cu U Cluj

Clubul Universitatea Craiova a pus ieri în vânzare biletele pentru meciul cu U Cluj, programat duminică, de la ora 20:30, pe stadionul „Ion Oblemenco”, iar acestea s-au vândut ca pâinea caldă.

În doar şase ore, biletele s-au epuizat. A fost cel mai rapid sold-out din istoria clubului, notează fanatik.ro.

Interesul uriaş a generat încasări de aproximativ 200.000 de euro pentru clubul patronat de Mihai Rotaru.

Cât au costat biletele la meciul decisiv din play-off: Universitatea Craiova – U Cluj:

Peluza Nord – 35 lei

Peluza Sud – 60 lei

Tribuna II – 70 lei

Tribuna I (sector 1 ) – 120 lei

Tribuna I (restul sectoarelor) – 100 lei

Tribuna VIP – 200 lei