E oficial, Leo Messi merge la World Cup! Paulo Dybala și un atacant din Premier League nu au prins lotul Argentinei

Sebastian Ujica Publicat: 12 mai 2026, 10:59

Leo Messi a câștigat titlul mondial cu Argentina în 2022 / Getty Images)

Campioana Mondială, Argentina, se pregătește să-și apere titlul cucerit în Qatar în această vară. Iar selecționerul Lionel Scaloni a luat mai multe decizii importante: a fost anunțat oficial lotul provizoriu pentru turneu. Pe listă sunt 55 de jucători, iar Leo Messi este capul de afiș! Asta după ce au fost speculații că acesta nu a confirmat că va juca la turneul final.

World Cup 2026, prima ediţie de Cupă Mondială care va avea la start 48 de echipe, va începe pe 11 iunie, urmând ca finala să se dispute pe 19 iulie. Toate meciurile de la turneul final găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic vor fi transmise în Universul Antena.

Dybala ratează Mondialul

Lotul provizoriu este plin de superstaruri de la cele mai mari cluburi ale lumii. Pe lângă Leo Messi, se află pe listă jucători care sigur vor fi în lotul final precum Enzo Fernandez, Julian Alvarez, Lautaro Martinez sau Nico Paz.

Scaloni l-a adus și pe fratele lui Alexis Mac Allister de la Liverpool, convocat și el. Kevin Mac Allister, fundaș la Union Saint Gilloise, a prins lista provizorie. Acolo mai sunt și tineri precum Franco Mastantuono sau Claudio Echeverri pentru care ar fi primul Mondial.

De pe listă lipsesc însă și nume importante. Cel mai sonor este cel al lui Paulo Dybala, cel care va pleca de la Roma în această vară și este aproape să revină în Argentina, la Boca Juniors. De asemenea, nu a fost convocat Taty Castellanos de la West Ham sau Angel Correa, fostul jucător de la Atletico, cel care a ajuns în urmă cu un an în Mexic, la Tigres.

Acesta este însă doar începutul. Scaloni va continua să ia decizii dure, asta pentru că pe listă finală se vor mai regăsi doar 26 de jucători.

