Bobo Vieri, cuvinte mari pentru Cristi Chivu: “El nu gândește cum o fac mulți din Italia”

Bobo Vieri (52 de ani), fostul mare atacant al Interului, l-a lăudat pe Cristi Chivu pentru felul în care a gestionat un prim sezon pe banca nerazzurrilor, venit după o stagiune încheiată catastrofal.

Vieri a scos în evidenţă modul în care a găsit soluţii Chivu, atunci când nu s-a putut baza pe piesele importante din echipă, precum Hakan Calhanoglu sau Lautaro Martinez. Românul a câştigat titlul în Serie A şi se pregăteşte de finala Cupei Italiei, cu Lazio.

Bobo Vieri, cuvinte mari pentru Cristi Chivu

“Chivu nu s-a plâns niciodată de absențe, chiar că a fost vorba de Calhanoglu, care e unul dintre cei mai buni din lume pe poziția lui. Un lucru mă impresionează: când cineva lipsește, pare că e o tragedie pentru celelalte echipe, dar dacă se întâmplă la Inter, e perfect normal.

El nu gândește precum o fac mulți din Italia. Nu vede totul ca pe o dramă. Nici sfârșitul sezonului trecut nu a fost o dramă, chiar dacă în finala Champions League s-a întâmplat ce s-a întâmplat (n.r – 0-5 contra lui PSG). PSG e o echipă foarte puternică, iată că acum e din nou în finală și a eliminat o echipă senzațională precum Bayern.

În fotbal, adversarul contează, mai ales dacă poate cheltui sute de milioane. Nu a fost o dramă la Inter nici punctele pierdute în startul sezonului. Din contră, era necesar să se întâmple asta pentru ca echipa să revină pe drumul cel bun.