Bobo Vieri, cuvinte mari pentru Cristi Chivu: “El nu gândește cum o fac mulți din Italia”

Bobo Vieri (52 de ani), fostul mare atacant al Interului, l-a lăudat pe Cristi Chivu pentru felul în care a gestionat un prim sezon pe banca nerazzurrilor, venit după o stagiune încheiată catastrofal.
Vieri a scos în evidenţă modul în care a găsit soluţii Chivu, atunci când nu s-a putut baza pe piesele importante din echipă, precum Hakan Calhanoglu sau Lautaro Martinez. Românul a câştigat titlul în Serie A şi se pregăteşte de finala Cupei Italiei, cu Lazio.
Bobo Vieri, cuvinte mari pentru Cristi Chivu
“Chivu nu s-a plâns niciodată de absențe, chiar că a fost vorba de Calhanoglu, care e unul dintre cei mai buni din lume pe poziția lui. Un lucru mă impresionează: când cineva lipsește, pare că e o tragedie pentru celelalte echipe, dar dacă se întâmplă la Inter, e perfect normal.
El nu gândește precum o fac mulți din Italia. Nu vede totul ca pe o dramă. Nici sfârșitul sezonului trecut nu a fost o dramă, chiar dacă în finala Champions League s-a întâmplat ce s-a întâmplat (n.r – 0-5 contra lui PSG). PSG e o echipă foarte puternică, iată că acum e din nou în finală și a eliminat o echipă senzațională precum Bayern.
În fotbal, adversarul contează, mai ales dacă poate cheltui sute de milioane. Nu a fost o dramă la Inter nici punctele pierdute în startul sezonului. Din contră, era necesar să se întâmple asta pentru ca echipa să revină pe drumul cel bun.
Chivu s-a dovedit a fi o alegere excelentă. În calitate de fost fotbalist, știa foarte bine tensiunile din echipă existente la Mondialul Cluburilor și știa că ele sunt normale. Erau doar niște toxine care trebuiau eliminate. Nu m-am îndoit niciodată de antrenor, chiar dacă nu era foarte experimentat. De fapt, eu chiar mă așteptam ca așa să fie. Acum, Cristian este campionul Italiei și toată lumea îl evidențiază. Dar atenție, ăsta e doar începutul!”, a spus Vieri, citat de Gazzetta dello Sport.
Dacă Inter se impune în finala Cupei Italiei contra lui Lazio, atunci Chivu va deveni primul antrenor al “nerazzurrilor” care face eventul de la Jose Mourinho încoace, din 2010.
