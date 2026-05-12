Home | Fotbal | Serie A | Bobo Vieri, cuvinte mari pentru Cristi Chivu: “El nu gândește cum o fac mulți din Italia”

Bobo Vieri, cuvinte mari pentru Cristi Chivu: “El nu gândește cum o fac mulți din Italia”

Dan Roșu Publicat: 12 mai 2026, 10:09

Comentarii
Bobo Vieri, cuvinte mari pentru Cristi Chivu: El nu gândește cum o fac mulți din Italia

Cristi Chivu - Profimedia Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Bobo Vieri (52 de ani), fostul mare atacant al Interului, l-a lăudat pe Cristi Chivu pentru felul în care a gestionat un prim sezon pe banca nerazzurrilor, venit după o stagiune încheiată catastrofal.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Vieri a scos în evidenţă modul în care a găsit soluţii Chivu, atunci când nu s-a putut baza pe piesele importante din echipă, precum Hakan Calhanoglu sau Lautaro Martinez. Românul a câştigat titlul în Serie A şi se pregăteşte de finala Cupei Italiei, cu Lazio.

Bobo Vieri, cuvinte mari pentru Cristi Chivu

“Chivu nu s-a plâns niciodată de absențe, chiar că a fost vorba de Calhanoglu, care e unul dintre cei mai buni din lume pe poziția lui. Un lucru mă impresionează: când cineva lipsește, pare că e o tragedie pentru celelalte echipe, dar dacă se întâmplă la Inter, e perfect normal.

El nu gândește precum o fac mulți din Italia. Nu vede totul ca pe o dramă. Nici sfârșitul sezonului trecut nu a fost o dramă, chiar dacă în finala Champions League s-a întâmplat ce s-a întâmplat (n.r – 0-5 contra lui PSG). PSG e o echipă foarte puternică, iată că acum e din nou în finală și a eliminat o echipă senzațională precum Bayern.

În fotbal, adversarul contează, mai ales dacă poate cheltui sute de milioane. Nu a fost o dramă la Inter nici punctele pierdute în startul sezonului. Din contră, era necesar să se întâmple asta pentru ca echipa să revină pe drumul cel bun.

Reclamă
Reclamă

Chivu s-a dovedit a fi o alegere excelentă. În calitate de fost fotbalist, știa foarte bine tensiunile din echipă existente la Mondialul Cluburilor și știa că ele sunt normale. Erau doar niște toxine care trebuiau eliminate. Nu m-am îndoit niciodată de antrenor, chiar dacă nu era foarte experimentat. De fapt, eu chiar mă așteptam ca așa să fie. Acum, Cristian este campionul Italiei și toată lumea îl evidențiază. Dar atenție, ăsta e doar începutul!”, a spus Vieri, citat de Gazzetta dello Sport.

Dacă Inter se impune în finala Cupei Italiei contra lui Lazio, atunci Chivu va deveni primul antrenor al “nerazzurrilor” care face eventul de la Jose Mourinho încoace, din 2010.

Escrocheria care i-ar putea lăsa pe suporteri fără bani înainte de Campionatul Mondial 2026Escrocheria care i-ar putea lăsa pe suporteri fără bani înainte de Campionatul Mondial 2026
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga Cupa României?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Un celebru producător de electrocasnice, prezent și la noi, dă afară 1.700 de angajați
Observator
Un celebru producător de electrocasnice, prezent și la noi, dă afară 1.700 de angajați
Adrian Porumboiu, propunere-șoc în fotbalul românesc după ce a văzut analiza lui Vassaras: „Să anunțe în maxim 20 de secunde”
Fanatik.ro
Adrian Porumboiu, propunere-șoc în fotbalul românesc după ce a văzut analiza lui Vassaras: „Să anunțe în maxim 20 de secunde”
12:19

Veste uriașă pentru Chivu, înainte de finala Coppa Italia! Ce s-a întâmplat la ultimul antrenament
12:16

Adrian Porumboiu face o cerere pentru Kyros Vassaras, în urma scandalului de la CFR- Craiova: “Să anunțe public ce s-a întâmplat”
11:52

Opriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectă
11:32

Sorana Cîrstea – Jelena Ostapenko LIVE SCORE (14:00) Sorana lupta pentru semifinale la Roma
11:16

Aroganţa lui Lamine Yamal la adresa rivalei Real Madrid. Ce scria pe tricoul purtat la parada Barcelonei
11:07

Fotbalistul de la FC Botoșani a plâns în biroul lui Iftime să plece la FCSB: “M-a blocat”
Vezi toate știrile
1 Chivu, fără milă după titlul câștigat cu Inter! Jucătorul pe care „românul nu vrea să-l mai vadă” 2 Decizia luată de Gigi Becali la FCSB pentru barajul de Conference League, după remiza cu Unirea Slobozia 3 Siyabonga Ngezana, mutarea carierei. Gigi Becali încasează banii 4 Cristi Chivu vrea un român la Inter. Pregătește un transfer de 20 de milioane de euro! 5 Marius Şumudică o dă de gol pe Dinamo! Transferurile pregătite de “câini”: “Peste nivelul celor de acum” 6 Matei Popa a început să plângă în FCSB – Unirea Slobozia. Fază de cascadorii râsului în apărarea roș-albaștrilor
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie BolojanGigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Cel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drameCel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drame
“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț
Chivu, fără milă după titlul câștigat cu Inter! Jucătorul pe care „românul nu vrea să-l mai vadă”Chivu, fără milă după titlul câștigat cu Inter! Jucătorul pe care „românul nu vrea să-l mai vadă”