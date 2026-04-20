Bogdan Andone: “Aștept să ne arbitreze Bîrsan și să nu ne mai prezentăm”. CCA chiar l-a delegat la FC Argeş – U Cluj!

Pare banc, dar nu este! Enervat după înfrângerea cu CFR Cluj, Bogdan Andone a dat o declaraţie care a devenit virală. ”Aștept să ne arbitreze domnul Bîrsan și, eventual, să nu ne mai prezentăm la joc”, a spus antrenorul lui FC Argeș, în urmă cu 3 zile.

Rămâne de văzut acum dacă chiar nu se prezintă la joc, pentru că CCA chiar l-a delegat pe Marcel Bîrsan la meciul din Cupă, dintre FC Argeş şi Universitatea Cluj, programat, marţi, de la ora 19.30.

Bîrsan va fi ajutat la cele două linii de Valentin Avram şi Ionuţ Neacşu, în timp ce rezervă va fi Horia Mladinovici.

În Camera VAR se vor afla Sebastian Colţescu şi Vasile Marinescu.

Observator a fost desemnat Robert Dumitru, iar delegat de joc va fi Vlad Căluşer.