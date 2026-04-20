Bogdan Andone: “Aștept să ne arbitreze Bîrsan și să nu ne mai prezentăm”. CCA chiar l-a delegat la FC Argeş – U Cluj!

Radu Constantin Publicat: 20 aprilie 2026, 18:58

Bogdan Andone: Aștept să ne arbitreze Bîrsan și să nu ne mai prezentăm”. CCA chiar l-a delegat la FC Argeş – U Cluj!

Bogdan Andone în timpul unui meci al Argeşului / Sport Pictures

Pare banc, dar nu este! Enervat după înfrângerea cu CFR Cluj, Bogdan Andone a dat o declaraţie care a devenit virală. ”Aștept să ne arbitreze domnul Bîrsan și, eventual, să nu ne mai prezentăm la joc”, a spus antrenorul lui FC Argeș, în urmă cu 3 zile.

Rămâne de văzut acum dacă chiar nu se prezintă la joc, pentru că CCA chiar l-a delegat pe Marcel Bîrsan la meciul din Cupă, dintre FC Argeş şi Universitatea Cluj, programat, marţi, de la ora 19.30.

Bîrsan va fi ajutat la cele două linii de Valentin Avram şi Ionuţ Neacşu, în timp ce rezervă va fi Horia Mladinovici.

În Camera VAR se vor afla Sebastian Colţescu şi Vasile Marinescu.

Observator a fost desemnat Robert Dumitru, iar delegat de joc va fi Vlad Căluşer.

Va califica Gică Hagi România la EURO 2028?
Citește și:
Cine este câștigătorul celui mai mare premiu din istoria Loteriei Române. A ridicat peste 12 milioane de euro
Cine este câștigătorul celui mai mare premiu din istoria Loteriei Române. A ridicat peste 12 milioane de euro
Cum își pasează autoritățile responsabilitatea pentru caruselul groazei de la Caransebeș. Ce au descoperit inspectorii ANPC la fața locului este revoltător: „Informații incorecte”
Cum își pasează autoritățile responsabilitatea pentru caruselul groazei de la Caransebeș. Ce au descoperit inspectorii ANPC la fața locului este revoltător: „Informații incorecte”
Marius Şumudică a dezvăluit ce salariu ar avea Mirel Rădoi dacă pleacă la Gaziantep: “Confirm”
FC Botoșani – Metaloglobus 3-2. Echipa lui Marius Croitoru, la un punct de liderul din play-out
VideoImagini spectaculoase din Atlanta, oraşul care va găzdui 8 meciuri la Mondial, inclusiv semifinala World Cup!
Farul Constanța – FCSB LIVE TEXT (20:30). Mirel Rădoi forțează la Ovidiu! Chiricheș, titular. Echipele de start
Statisticienii au analizat lupta la titlu din Liga 1! Cine este principala favorită, după Craiova – Rapid 1-0
Atacantul promovat de Mircea Lucescu, pe lista FCSB-ului. Cine îl propune: “Aduce ca stil de joc cu marele Rodion Cămătaru”
1 Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice” 2 Motivul incredibil pentru care Rapid şi FC Argeş nu au primit licenţă pentru cupele europene 3 Revenire senzaţională a lui Nicolae Stanciu în Liga 1! Clubul cu care a ajuns la un acord 4 Gigi Becali, anunţ despre înlocuitorul lui Mirel Rădoi la FCSB: “Sunt mai tare decât turcaleţii”. Ce a produs “ruptura” 5 Primele două nume care sar din schemă la naţională, după numirea lui Gică Hagi selecţioner. Decizia luată de “Rege” 6 Se pregăteşte o plecare grea de la Universitatea Craiova. Oltenii îl scapă liber de contract
Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”
Dan Şucu a ales! El e antrenorul cu care atacă titlul cu Rapid în sezonul viitorDan Şucu a ales! El e antrenorul cu care atacă titlul cu Rapid în sezonul viitor
Răsturnare de situaţie! Cristi Chivu primeşte o lovitură dură la Inter: “99% se face”Răsturnare de situaţie! Cristi Chivu primeşte o lovitură dură la Inter: “99% se face”
Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie”Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie”