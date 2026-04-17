Bogdan Andone a răbufnit după eşecul cu CFR Cluj: “Nu ne mai prezentăm la joc”

FC Argeș a pierdut meciul cu CFR Cluj, scor 0-1, din etapa a cincea de play-off a Ligii 1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La final, Bogdan Andone a dat câteva declaraţii şocante, supărat pe jucători, care au declarat că speră la un rezultat bun, marţi, în Cupă, cu U Cluj.

”Foarte greu de comentat această înfrângere, foarte greu de acceptat. Am fost departe de faza golului, n-am revăzut încă golul. E frustrant, la singurul şut pe poartă…

Nu comentez arbitrajul. E dezamăgire mare. Am avut 2-3 situaţii foarte mari de a marca. Ştiam că CFR este o echipă experimentată, care profită de ocazii, iar noi le-am făcut cadou acest gol.

Să aducă trofeul, să se prezinte şi să aducă Cupa. Sunt nerăbdător să-i văd. Cum o aduc? Normal că sunt foarte supărat. U Cluj este o echipă mult mai bună. Au 10 victorii consecutive.