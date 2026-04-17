Bogdan Andone a răbufnit după eşecul cu CFR Cluj: “Nu ne mai prezentăm la joc”

Radu Constantin Publicat: 17 aprilie 2026, 23:45

Bogdan Andone / SPORT PICTURES

FC Argeș a pierdut meciul cu CFR Cluj, scor 0-1, din etapa a cincea de play-off a Ligii 1.

La final, Bogdan Andone a dat câteva declaraţii şocante, supărat pe jucători, care au declarat că speră la un rezultat bun, marţi, în Cupă, cu U Cluj.

”Foarte greu de comentat această înfrângere, foarte greu de acceptat. Am fost departe de faza golului, n-am revăzut încă golul. E frustrant, la singurul şut pe poartă…

Nu comentez arbitrajul. E dezamăgire mare. Am avut 2-3 situaţii foarte mari de a marca. Ştiam că CFR este o echipă experimentată, care profită de ocazii, iar noi le-am făcut cadou acest gol.

Să aducă trofeul, să se prezinte şi să aducă Cupa. Sunt nerăbdător să-i văd. Cum o aduc? Normal că sunt foarte supărat. U Cluj este o echipă mult mai bună. Au 10 victorii consecutive.

Ne-au mai bătut acum 2 săptămâni, e clar că sunt mai buni. Ştim foarte bine ce înseamnă U Cluj, ca joc şi ca susţinere. Nu comentez mai mult. Aştept să ne arbitreze domnul Bîrsan şi să nu ne mai prezentăm la joc”, a spus Bogdan Andone, citat de Digi Sport.

