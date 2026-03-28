Bosnia, pedepsită de FIFA la barajul cu Italia, după incidentele din meciul cu România. Ce sancțiune a primit

Viviana Moraru Publicat: 28 martie 2026, 11:24

Jucătorii Bosniei, în meciul cu România/ Profimedia

Sancţionată de FIFA, Bosnia şi Herţegovina nu se va bucura de un stadion plin la meciul împotriva Italiei din finala barajului de calificare la Cupa Mondială, marţi. Aceste sancţiuni vin ca urmare a mai multor incidente care au avut loc în noiembrie 2025.

După ce a ratat două ediţii ale Cupei Mondiale, Italia se află la doar o victorie distanţă de a se califica din nou la Mondial, în urma victoriei împotriva Irlandei de Nord (2-0). Pentru a reuşi acest lucru, jucătorii lui Gennaro Gattuso vor trebui să-şi asigure calificarea la Zenica, în Bosnia-Herţegovina, marţi (ora 21:45), în finala barajelor europene.

Şi pe stadionul Bilino-Polje, cu o capacitate de 13.600 de locuri, bosniacii nu vor putea conta decât pe 8.800 de suporteri, anunţă La Gazzetta dello sport.

O reducere a capacităţii impusă de FIFA ca sancţiune pentru incidentele survenite în timpul meciului cu România (3-1) din noiembrie 2025.

Forul internaţional a reproşat atunci suporterilor bosniaci „comportament incorect, discriminare, rasism”, utilizarea de artificii şi „perturbări în timpul intonării imnurilor naţionale”.

În sectorul rezervat suporterilor oaspeţi, 800 de tifosi vor face deplasarea pentru a-şi susţine echipa naţională.

Recomandări

Cine va câştiga titlul în Liga 1?

Vezi rezultatele

Citește și:
Scenariu optimist. Cât vor ajunge să coste benzina şi motorina după OUG pe carburanţi
Noutăți de ultimă oră la FCSB despre accidentările lui Ngezana și Chiricheș! Cu cine joacă Mirel Rădoi la Botoșani 
Stadion de 64 de milioane de euro în România. Când va fi gata „bijuteria”
„Nu prea aș avea motive să rămân”. Daniel Pancu, mesaj categoric despre viitorul lui la CFR Cluj
„Ronaldo al spaniolilor”. Jucătorul care a primit nota 10, după ce Spania a dat recital cu Serbia
UPDATERevenire de senzaţie în Liga 1! Antrenorul străin a fost prezentat oficial
Max Verstappen, explicații după problemele din calificările MP al Japoniei: „Foarte dificil”
Lionel Messi, rezervă în amicalul câștigat la limită de Argentina. Jucătorii adverși s-au „bătut” pe tricoul lui
1 Mihai Stoica anunță o mutare de răsunet la FCSB: „Dacă reușim să îl aducem, va fi un mare transfer pentru noi” 2 VIDEOKimi Antonelli, pole position în MP al Japoniei. O nouă dublă Mercedes 3 Jucătorul făcut praf de Mihai Stoica după Turcia – România 1-0: “Iar era decar cu numărul 2” 4 Scenariu-şoc! Gică Hagi ar putea refuza naţionala României: “Dacă se întâmplă asta, nu mai vine” 5 Slovacia – Kosovo 3-4. Surpriză uriașă la Bratislava! Lista completă a echipelor calificate în finala barajului 6 Anunțul așteptat de toți fanii. Diego Simeone a decis unde va antrena sezonul viitor
Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”
“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”
Transfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul OpruțTransfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul Opruț
Patru jucători, în afara lotului pentru duelul cu Turcia de la Istanbul. Pe cine a trimis Lucescu în tribunePatru jucători, în afara lotului pentru duelul cu Turcia de la Istanbul. Pe cine a trimis Lucescu în tribune