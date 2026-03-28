Bosnia, pedepsită de FIFA la barajul cu Italia, după incidentele din meciul cu România. Ce sancțiune a primit

Sancţionată de FIFA, Bosnia şi Herţegovina nu se va bucura de un stadion plin la meciul împotriva Italiei din finala barajului de calificare la Cupa Mondială, marţi. Aceste sancţiuni vin ca urmare a mai multor incidente care au avut loc în noiembrie 2025.

După ce a ratat două ediţii ale Cupei Mondiale, Italia se află la doar o victorie distanţă de a se califica din nou la Mondial, în urma victoriei împotriva Irlandei de Nord (2-0). Pentru a reuşi acest lucru, jucătorii lui Gennaro Gattuso vor trebui să-şi asigure calificarea la Zenica, în Bosnia-Herţegovina, marţi (ora 21:45), în finala barajelor europene.

Bosnia, pedepsită de FIFA la barajul cu Italia, după incidentele din meciul cu România

Şi pe stadionul Bilino-Polje, cu o capacitate de 13.600 de locuri, bosniacii nu vor putea conta decât pe 8.800 de suporteri, anunţă La Gazzetta dello sport.

O reducere a capacităţii impusă de FIFA ca sancţiune pentru incidentele survenite în timpul meciului cu România (3-1) din noiembrie 2025.

Forul internaţional a reproşat atunci suporterilor bosniaci „comportament incorect, discriminare, rasism”, utilizarea de artificii şi „perturbări în timpul intonării imnurilor naţionale”.